Sanción oficial para Rodrygo: se perderá toda la eliminatoria ante el Benfica

Nuevo revés para el Real Madrid. Las malas noticias no dejan de llegar al conjunto blanco y la última dejará a Álvaro Arbeloa sin uno de sus futbolistas de ataque durante toda la eliminatoria ante el Benfica.

Según ha anunciado UEFA en su resolución disciplinaria, Rodrygo Goes ha sido sancionado con dos partidos después de ser expulsado en el partido ante el equipo que dirige José Mourinho en el último encuentro de la fase de liga. El brasileño recibió dos cartulinas amarillas consecutivas en el tiempo extra por protestar de manera reiterada al colegiado del encuentro, el italiano Davide Massa.

Vinicius y Rodrygo se abrazan durante la Supercopa celebrada en Arabia en 2024. / EFE

El comité disciplinario de la UEFA ha sancionado al futbolista del Real Madrid amparándose en el artículo que habla de "insultos o lenguaje abusivo al equipo arbitral".

Tras lo sucedido, el propio jugador se disculpó públicamente utilizando sus redes sociales oficiales, aunque no ha servido para reducir la sanción.

"Ayer me dejé llevar por el momento al reclamar las pérdidas de tiempo. No es mi forma de hacer. Nunca había sido expulsado jugando con el Real Madrid y soy consciente de las consecuencias. Pido perdón a la afición, al club, a mis compañeros y al entrenador. Seguiremos unidos y luchando por este escudo y por esta Champions!", escribió Rodrygo en su cuenta de 'X'.

De esta forma, el Madrid ya sabe que tendrá que afrontar el doble duelo ante el Benfica con las ausencias confirmadas de Rodrygo por sanción y de Bellingham por lesión. Dos bajas importantes que no evitan que el conjunto blanco sea el gran favorito para llevarse la eliminatoria y estar en octavos, pero que sin duda debilitan el poderío ofensivo de los de Arbeloa.