Saltar al contenido principalSaltar al pie de página
Suscripción

sport

Directos

Real Madrid

Sancet, sancionado para jugar ante el Real Madrid

El Madrid se librará del jugador del Athletic al caerle dos partidos, el primero en Girona y el segundo en Bilbao

Sancet fue expulsado en el Camp Nou por una dura entrada sobre Fermín López

Sancet fue expulsado en el Camp Nou por una dura entrada sobre Fermín López / EFE

Jordi Gil

Jordi Gil

La tarjeta roja que vio Oihan Sancet por una patada a Fermín López en el último FC Barcelona-Athletic Club ha tenido consecuencias positivas para el Real Madrid. El Comité de Disciplina lo ha castigado con dos partidos, por lo que se perderá el duelo del domingo en Girona y el del próximo miércoles ante el Real Madrid en San Mamés.

El Comité ha argumentado que le caían dos partidos "por producirse de manera violenta al margen del juego, no estando en posibilidad de disputar el balón o el juego detenido, con multa/s accesoria/as en aplicación del artículo 52".

La sanción de dos partidos ha sorprendido ya que este tipo de acciones se solucionan habitualmente con un solo encuentro, pero Sancet actuó de forma desproporcionada y el Comité ha decidido actuar con dureza para cortar este tipo de acciones violentas.

A Pathé Ciss, del Rayo Vallecano, también le han caído dos partidos con el mismo argumento en el encuentro disputado ante el Oviedo.

De esta manera, el Real Madrid se librará de Sancet en el partido que les medirá el próximo 3 de diciembre y que se juega entre semana al ser avanzado por la disputa de la Supercopa de España. Por el mismo motivo, el Barça juega el martes 2 de diciembre frente al Atlético de Madrid en el Camp Nou.

Noticias relacionadas y más

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL