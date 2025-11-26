Sancet, sancionado para jugar ante el Real Madrid

La tarjeta roja que vio Oihan Sancet por una patada a Fermín López en el último FC Barcelona-Athletic Club ha tenido consecuencias positivas para el Real Madrid. El Comité de Disciplina lo ha castigado con dos partidos, por lo que se perderá el duelo del domingo en Girona y el del próximo miércoles ante el Real Madrid en San Mamés.

El Comité ha argumentado que le caían dos partidos "por producirse de manera violenta al margen del juego, no estando en posibilidad de disputar el balón o el juego detenido, con multa/s accesoria/as en aplicación del artículo 52".

La sanción de dos partidos ha sorprendido ya que este tipo de acciones se solucionan habitualmente con un solo encuentro, pero Sancet actuó de forma desproporcionada y el Comité ha decidido actuar con dureza para cortar este tipo de acciones violentas.

A Pathé Ciss, del Rayo Vallecano, también le han caído dos partidos con el mismo argumento en el encuentro disputado ante el Oviedo.

De esta manera, el Real Madrid se librará de Sancet en el partido que les medirá el próximo 3 de diciembre y que se juega entre semana al ser avanzado por la disputa de la Supercopa de España. Por el mismo motivo, el Barça juega el martes 2 de diciembre frente al Atlético de Madrid en el Camp Nou.