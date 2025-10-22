“San Courtois ya ha superado a Casillas”: el veredicto de Siro López tras el 1-0 del Madrid a la Juve

El 1-0 del Real Madrid a la Juventus dejó muchos comentarios y Siro López se mojó sobre el guardameta blanco: “Hoy ha aparecido San Courtois. Ha salvado al equipo en momentos importantísimos y ya ha superado a Iker Casillas, es el mejor portero que he visto en mi vida”. Un veredicto rotundo en la noche que reafirma la imbatibilidad blanca y calienta el Clásico del domingo.

San Courtois, decisivo y omnipresente

Siro describió un partido “de poder a poder” en el que la Juve arrancó más metida, pero el Madrid acabó hundiendo a los italianos en su área. En ese ida y vuelta, Courtois sostuvo a los de Xabi Alonso con paradas clave —incluida una mano que evitó el 1-1— y firmó una actuación de héroe en la recta final. El triunfo llegó con un gol de Jude Bellingham en la segunda parte, mientras Di Gregorio, meta bianconero, evitó que la ventaja fuera mayor. Con este 1-0, el Madrid suma pleno de puntos en su grupo europeo.

La lectura de Siro: dominio blanco y un susto que no empaña el mérito

Para Siro, la Juventus dispuso de “más de una y más de dos ocasiones” cuando el Madrid presionó alto y dejó metros a la espalda, especialmente tras el descanso. Aun así, cree que “hubiera sido tremendamente injusto” un empate: el Madrid “hizo más méritos para ganar” y fue “dominador en gran parte del partido”. El contexto lo respalda: el tanto de Bellingham decidió un duelo áspero y Courtois desactivó las dos grandes opciones finales de los italianos.

Brahim, sorpresa en la derecha… y la carpeta Clásico

Siro subrayó la titularidad de Brahim por derecha como la gran novedad táctica del once y dejó en el aire quién ocupará esa zona ante el Barça. Señaló también que Valverde podría repetir como lateral si Carvajal no llega con el ritmo adecuado para un choque de máxima exigencia. La gestión de Xabi Alonso apunta al domingo: administrar esfuerzos sin perder el paso en Europa y llegar con todos los focos al Bernabéu.