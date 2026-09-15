Samuel Umtiti habla claro de Mbappé: "Messi nunca hacía esas declaraciones, puede molestar a algunos compañeros"

Samuel Umtiti se ha pronunciado sobre la polémica entre Kylian Mbappé y Ousmane Dembélé por el Balón de Oro. El campeón del mundo de 2018 pasó este martes por el programa ‘Rothen s’enflamme’, de RMC Sport, donde puso en duda la forma en la que el jugador madridista habló sobre el premio, aunque también le defendió.

“En mi época en el Barça, Messi nunca hacía este tipo de declaraciones por el Balón de Oro. A mí me cuesta un poco eso, pero Kylian es así y creo que puede molestar a algunos compañeros a su alrededor”, explicó Umtiti.

A pesar de todo, el excentral del Barça considera que las palabras de Mbappé sobre Dembélé fueron sacadas de contexto. El delantero del Real Madrid había asegurado que siempre había sido visto como “el elegido”, mientras que su compañero en la selección francesa era considerado un jugador de talento. “Cuando vuelvo a ver lo que dijo Kylian, no habló mal de Ousmane. Se sacó un poco de contexto porque antes de eso habla bien de Ousmane”, apuntó.

La respuesta de Dembélé tras el partido ante el Brest no tardó en llegar. “Yo nunca he sido el elegido, pero he trabajado muchísimo”, explicó, alimentando el supuesto enfrentamiento entre ambos. Una polémica que Umtiti también quiso rebajar: “Los dos jugadores tienen una personalidad completamente diferente. Ousmane no es Kylian y viceversa. Sabemos que Kylian tiene una manera de expresarse y que, en un momento dado, hay que entender lo que quiere decir. Hay que verlo todo con más perspectiva”

Umtiti, junto a Leo Messi / SPORT

Umtiti también se sinceró sobre la respuesta de Dembélé y el momento en el que llega: “No me sorprende el momento. Se ve claramente que estamos en la recta final para el Balón de Oro”. Además, se empeñó en poner en contexto en todo momento las declaraciones de Mbappé. El delantero del Real Madrid no ha sido el único candidato que ha hablado abiertamente sobre sus opciones. Dembélé, Lamine Yamal o Fabián Ruiz también se han reivindicado.

En cualquier caso, Umtiti quiso dejar claro que para él no existe una guerra entre las dos estrellas francesas. “No estoy seguro de que lo que se dice sobre Mbappé y Dembélé sea la realidad. No hay ninguna razón para que se peleen. Al final, no habló mal. Sacamos esa frase de contexto y creamos pequeños problemas”, concluyó.