Salva Ballesta: "Si Vinicius tuviera a Hierro, no haría lo que hace"

Salva Ballesta, exdelantero de Sevilla, Atlético de Madrid y Valencia entre otros clubes, habló para los medios del conjunto sevillista y repasó algunos errores que cometió en el pasado durante su carrera, además de hacer referencia al comportamiento de Vinicius y como podría haber sido distinto en otros tiempos y, sobre todo, con otros compañeros.

El ganador del pichichi de la temporada 1999-2000 anotó un total de 229 goles en una prolífica carrera como '9', no obstante, el jugador admite haber cometido errores en el pasado, gracias a la experiencia que los años le han otorgado.

"Yo me creía el caballo del Cid"

"Si volviera 25 años atrás no haría muchas cosas que he hecho y me han perjudicado, como defender temas de España y defender a compañeros ante entrenadores. Me creía el caballo del Cid", explica Salva Ballesta antes de añadir que la profesión de futbolista es "la profesión de la mentira".

Salva Ballesta, con el Valencia CF / SD

Achaca su fuerte carácter en el pasado a venir de "una estructura militar", motivo por el que "siempre ha tenido sus principios muy claros", además, sobre la defensa a compañeros que vivieron situaciones que él consideraba injustas, expone el porqué actuaba como actuaba: "cuando veía injusticias, no me las callaba. Ahora, como entrenador, les digo a mis jugadores: ‘nadie va a dar la cara por ti’", argumenta matizando las diferencias entre la perspectiva que tenía antes como jugador y la que tiene ahora como entrenador.

Reflexionando más en profundidad sobre su carrera, no se esconde. "Cometí errores de chaval. Si no los hubiera cometido, habría estado muchos años en el Valencia. Me tuve que ir y lo pagué. A los 30 ya tenía familia, dinero, inversiones... y también frustraciones. La vida del futbolista pasa muy deprisa", recuerda sobre como fue su vida como deportista de élite.

“Si Vinicius hubiera tenido a Hierro, no haría lo que hace”

Sobre el fútbol actual se muestra poco optimista, pues desde su perspectiva en los tiempos que corren falta 'liderazgo', y expone un claro ejemplo para defender su pensamiento. "Anda que Vinicius, si hubiera tenido a Hierro al lado, iba a hacer lo que hace ahora", declara Ballesta sobre el extremo del Real Madrid.

Fernando Hierro en un partido con la Selección de España / Marc Gómez / RFEF

"Antes hacíamos piña, nos juntábamos a tomar algo, compartíamos lo bueno y lo malo. Hoy eso se ha perdido", concluye el exdelantero sobre la actualidad futbolística.