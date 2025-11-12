El gesto que levanta sospechas sobre grietas en el vestuario del Madrid

A pesar de ser líderes en Liga, el Real Madrid afronta una etapa con muchas turbulencias. La última semana ha levantado dudas sobre el nuevo proyecto del club, encabezado por Xabi Alonso. Los blancos cayeron primero en Champions League, ante el Liverpool, y no pudieron pasar del empate ante el Rayo Vallecano.

Más allá de los resultados, lo verdaderamente preocupante para el madridismo son las sensaciones que ha transmitido el equipo y las continuas informaciones que han aparecido desde el pinchazo en Vallecas, apuntando a la poca unión de una parte del vestuario con Xabi Alonso.

Rodrygo celebra uno de los dos goles que marcó contra Corea del Sur / Associated Press/LaPresse

Cada imagen se analiza ahora minuciosamente y la última en hacerse viral ha sido un saludo entre Eder Militao y Rodrygo durante la concentración con la selección de Brasil. Los dos jugadores del Madrid coincidieron, junto con otros compañeros, y la frialdad entre ambos ha llamado mucho la atención.

Militao se abraza efusivamente con Marquinhos y Gabriel, pero cuando es el turno de Rodrygo, el extremo ni mira al central a la hora de darle un simple apretón de manos. Incluso se pone a hablar con otro compañero, como si quisiera evitar entablar contacto.

Los rumores tras la imagen se han disparado, apuntando directamente a grietas en el vestuario del equipo blanco. Las últimas noticias hablaban de que Rodrygo estaba descontento con el papel que está teniendo Xabi y que incluso podría salir en el próximo mercado de invierno, mientras que Militao sería uno de los futbolistas más afines al nuevo entrenador.

A pesar de todo, en redes sociales también hay quien interpreta la situación como un simple saludo entre dos personas que están muy acostumbradas a verse en el día a día y que probablemente habrían compartido más ratos juntos antes de ese preciso momento.

Para el Madrid será importante tratar de evitar que la atención se centra en estos detalles y en la situación actual del vestuario, tanto entre los futbolistas como con Xabi Alonso. Para ello, será fundamental encauzar la temporada a nivel deportivo tras los malos resultados recientes.