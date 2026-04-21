Militao da el susto tras pedir el cambio en el Bernabéu

Militao dejó al Bernabéu helado. Militao está viviendo una pesadilla con las rodillas estos años. Este martes volvió a salir lesionado del Bernabéu en el partido ante el Alavés con síntomas claros de dolor. El central volvió hace unas semanas a Mallorca tras una larga lesión y ahora la afición está en vilo por su salud.

Se cumplía el minuto 45 cuando el brasileño saltó al ataque para rematar un centro de Bellingham haciendo de nueve. El remate se marchó al larguero, pero rápidamente se agarró su rodilla derecha. La imagen era muy clara. Militao se tiró al suelo y con la pierna extendida pidió las asistencias.

Los médicos blancos no tuvieron ninguna duda y el propio jugador tampoco. Conoce bien su cuerpo y pidió el cambio instantáneamente. De hecho, los doctores prácticamente ni lo analizaron. La cara del brasileño era muy preocupante.

Al final parece que todo se habrá quedado en un susto. Según informó el mismo Real Madrid, las primeras exploraciones apuntan a un problema en el bíceps femoral izquierdo y que podría haber sido solo un calambre. Militao lo ha pasado mal en cuanto a lesiones y se pudo haber asustado al notar alguna molestia y habría decidido no forzar a pocos meses del Mundial.

Desde la temporada 2023/24, Militao ha vivido un calvario en el Real Madrid. Ese curso se rompió los ligamentos cruzados de la rodilla y estuvo más de 200 días en el dique seco. Tras volver, encadenó una serie de minilesiones seguidas que le evitaron poder recuperar la continuidad hasta que el curso pasado se volvieron a romper los ligamentos. Y para colmo, este mismo año sufrió un desgarro fibrilar que lo dejó cuatro meses fuera.

El Madrid ha pecado en todas las veces que el brasileño ha vuelto de forzarlo demasiado. La mala planificación en la zona de centrales ha provocado que Militao fuera la única opción real en partido clave. El defensa, cuando ha podido, ha jugado de maravilla, pero nunca ha tenido un periodo claro de recuperación tras lesiones durísimas. Ahora podría volver a quedarse fuera de combate.