La gran urgencia del Real Madrid: “Es imposible fichar si no hay salidas”

La hoja de ruta del Real Madrid pasó, en un primer momento, por demostrar que existía un cambio de rumbo. Así llegaron los fichajes de Bernardo Silva y Cucurella, piezas que dejaron clara la intención de obtener un rendimiento inmediato. Después aparecieron en escena Denzel Dumfries e Ibrahima Konaté, dos incorporaciones para fortalecer la parcela defensiva al gusto de Mourinho, quien ha sido una figura clave en la configuración de la plantilla para la temporada 2026/27, cuya preparación ya está en marcha.

Pero, a un mes del debut liguero, el conjunto blanco sigue teniendo varias asignaturas importantes por resolver. La renovación del proyecto está incompleta. Por un lado, falta otro central. Por otro, continúa sin aparecer ese conductor capaz de asentarse en la base de la jugada. Una figura que el Real Madrid ha tratado de encontrar en perfiles muy distintos, sin éxito. Por ahí han pasado Camavinga, Güler, Valverde, Tchouaméni o Brahim. La lista es larga y refleja la indefinición provocada por la retirada inesperada de Kroos en 2024.

Mercado congelado

Desde el entorno del club blanco aseguran que no se están produciendo avances por ningún nombre en particular. La maquinaria permanece paralizada a la espera de saber qué ocurrirá con los jugadores que no entran en los planes de Mourinho o que el Real Madrid considera susceptibles de salir cedidos. La situación con la que se encuentran los responsables de la dirección técnica es la habitual: dar salida a futbolistas resulta mucho más complejo que convencer a otros para que se sumen al proyecto.

Gonzalo y Asencio se saludan / AFP7/EP

“Es imposible que entren jugadores si no salen otros”, comentan fuentes familiarizadas con el día a día de Valdebebas. De ahí que, pese a las candidaturas de Rodri y de otros futbolistas que han destacado en el Mundial, cualquier movimiento permanezca congelado hasta que se resuelvan las situaciones de los jugadores que han iniciado la pretemporada a las órdenes de Mourinho. Ceballos, Carvajal y Alaba, ya desvinculados, siguen con su futuro por resolver. Mientras, el Real Madrid ya ha cerrado las salidas de Fran García, traspasado al Betis; Nico Paz, vendido al Como; y Mario Martín, después de que el Getafe se hiciera con el 50% restante de sus derechos.

El problema para el Real Madrid es que esa necesidad de dar salida a jugadores también se percibe en el mercado, lo que reduce su capacidad de negociación. Tras el aterrizaje de Mourinho en Valdebebas llegó a hablarse de una posible salida de Tchouaméni como gran venta del verano, después de una campaña en la que terminó enfrentándose a Valverde. El uruguayo también apareció entre los candidatos a abandonar el club. Sin embargo, el paso de las semanas ha terminado por situar el foco sobre el eslabón más débil: Camavinga.

El caso Camavinga

El mediocentro tiene contrato hasta 2029. Es el argumento que hace valer en su tira y afloja con un club donde su cotización ha perdido enteros durante la última temporada. La expulsión frente al Bayern fue la puntilla a un año en el que nunca terminó de sentirse cómodo. Con todo, el Real Madrid no quiere ponerlo en el mercado a cualquier precio. Entiende que existe un contexto inflacionista, especialmente en la Premier League, donde el francés tendría pretendientes. El Manchester United ha sido el socio comercial más provechoso para los blancos en sus últimas ventas, pero una tasación de 60 millones genera recelos. Todo ello, pese a que el precio de partida estaba fijado en 80.

Camavinga, en un partido contra el Girona / EP

Asencio es otro de los jugadores a los que el Real Madrid querría dar salida. El central fue renovado hasta 2031 después de la temporada que completó con Ancelotti, donde se convirtió en un recurso de emergencia. Sin embargo, su última campaña ha tenido poco que ver con la que le abrió las puertas del primer equipo. La opción más factible sería una cesión, al igual que sucede con Mastantuono, un jugador que ha pasado de ser ídolo de River e internacional con Argentina a cargar con la etiqueta de descarte y quedarse fuera del Mundial.

Con el extremo están abiertos todos los escenarios. Por la apuesta que realizó el club en su momento, con más de 63 millones invertidos en su fichaje, una posible salida de Mastantuono tendría que ser rumbo a un equipo que le garantice continuidad y minutos. Una operación similar a la que se hizo con Endrick en el Lyon durante la segunda parte de la pasada temporada. El brasileño será otro de los futbolistas que tendrá que ganarse la confianza del técnico portugués cuando concluya sus vacaciones tras el Mundial.

Existe una dicotomía con Gonzalo por la posición de delantero centro. El madrileño ha sido tentado por el Fulham de Arbeloa y gusta a varios equipos extranjeros, pero el trabajo realizado durante las primeras semanas con Mourinho ha convencido al técnico portugués. En esa misma línea de movimientos cruzados entre viejos conocidos, Carreras apareció como una opción para el Chelsea de Xabi Alonso. Todos los movimientos permanecen en punto muerto. Un bloqueo que impide al Real Madrid acometer la incorporación que termine de redondear un mercado condicionado, por encima de todo, por las salidas.