Gonzalo traspasado, Mastantuono en la rampa de salida y aterriza Espí: ¿En qué situación queda Endrick?

Endrick afronta una temporada crucial en su carrera como jugador del Real Madrid. El brasileño, que no pudo consolidarse con Carlo Ancelotti y apenas sumó minutos con Xabi Alonso y acabó cedido al Olympique de Lyon, encara su tercer año en España sin haber demostrado aún todo lo que prometía en Palmeiras. La salida de Gonzalo y la más que posible de Franco Mastantuono podrían abrirle un hueco en la rotación como suplente de Kylian Mbappé... con el permiso del flamante fichaje Carlos Espí.

El delantero de 20 años regresó este pasado miércoles a los entrenamientos, dos días antes de la fecha prevista, con el objetivo de convencer a José Mourinho en esta pretemporada. El jugador de Taguatinga debía incorporarse este viernes junto con Vinicius, después de caer en octavos de final del Mundial contra Noruega.

Tras su cesión en el Olympique de Lyon, donde cogió sensaciones y sumó buenos números, ocho goles y ocho asistencias en 21 partidos, el canterano del 'Verdao' quiere hacerse un hueco en los planes del portugués, más aún con la posible marcha de Gonzalo al Fulham y la cesión de Mastantuono, que ha rechazado retornar a River y cuenta con múltiples ofertas de Italia, Francia y España.

Endrick y Rüdiger vuelven a los entrenamientos / Real Madrid

La llegada de Endrick al Real Madrid despertó ilusión en el madridismo, pues llegó como uno de los futbolistas con mayor proyección del mundo e incluso había debutado con la absoluta de Brasil con solo 17 años. Sin embargo, no ha terminado de tirar la puerta abajo. En su primer curso, con Ancelotti en el banquillo, disputó 37 encuentros, en los que marcó siete goles, cinco de ellos en la Copa del Rey, donde sumó la mitad de las titularidades.

No obstante, la pasada temporada sufrió un bajón en sus números, a raíz de la lesión que le hizo perderse el Mundial de Clubes. Gonzalo agarró la titularidad y pasó por delante de él en la rotación de Xabi Alonso, con el que solo participó en tres partidos antes de salir hacia Francia. Pese a todo, el canterano del Real Madrid, junto a su compañero Palacios, se han enrolado en el Fulham de Álvaro Arbeloa y han liberado espacio en el vestuario de Valdebebas.

Ahora, con José Mourinho a los mandos, Endrick busca recuperar protagonismo y ser el recambio de Kylian Mbappé. Las salidas de sus competidores a priori, sumadas a la ambición del brasileño, que ha adelantado su regreso a los entrenamientos, lo colocabann de nuevo en la rotación.

Sin embargo, la inesperada llegada de Carlos Espí a la plantilla abre un nuevo escenario de futuro. Es obvio que el exjugador del Levante llega al Real Madrid para tener un papel más o menos relevante en el equipo, pues lo ha reclutado el propio Mourinho. Y no hay que olvidar que el Real Madrid tiene abierta la carpeta Diomande, que aunque es un jugador de banda, se convertiría en un competido más a la hora de repatrir minutos.

Si se cierra la llegada de Yan Diomande y Espí se consolida como la alternativa a las estrellas blancas en el ataque, ¿en qué lugar quedaría Endrick? ¿Abocado a pelear por unos minutos, o a buscar una cesión? Veremos.