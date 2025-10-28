La salida de Vinicius gana peso: 100 millones en 2026 o gratis en 2027

Después de una temporada de atropellos, el Real Madrid logró superar al Barça en un clásico. Lo hizo por la mínima (2-1), a pesar de las ocasiones de las que dispuso, y gracias a la reactivación de la 'BMV' que conforman Bellingham, Mbappé y Vinicius. La escena invitaba a la redención deseada, hasta que la tercera letra del acrónimo, la de Vinicius, se volvió a descolgar para desatar el desasosiego, a pesar del triunfo. En el minuto 72, con el partido todavía por decidirse, el vasco decidió cambiar al brasileño, cuyo futuro en el club blanco sigue en el aire.

Clásico: "¡Yo me voy! ¡Mejor me voy!"

Con contrato hasta 2027, él mismo paró su renovación en verano y su salida, según deslizan desde el entorno del jugador comienza a ganar peso. Bien con una venta en el próximo mercado estival, tasada en una asequible cifra de 100 millones o incluso forzando su desvinculación en 2027 sin que el Real Madrid obtenga una contraprestación económica. Sería la situación inversa a lo vivido con Mbappé y el PSG, con la salvedad de que Vinicius es un jugador cuya carrera en Europa solo ha estado ligada al club blanco, que pagó por su incorporación 45 millones.

La situación del clásico no fue novedosa, pero sigue sin ser asimilada por un Vinicius que sigue sin aceptar ser el primero de las permutas, sobre todo cuando se compara con las otras estrellas del equipo. El brasileño levantó los brazos y entonó un quejumbroso: "¡Yo me voy del equipo! Mejor me voy!". Esa fue la transcripción que hizo DAZN de la situación, aunque otras fuentes apuntan a que dijo: "¡Me voy del partido!". En cualquiera de los dos casos, el resultado fue el mismo: el brasileño se marchó del campo.

Su desagrado fue tal que no fue hasta minutos después que regresó del vestuario, apartando la rabia por el cambio, para volver al banquillo. Desde esta segunda línea volvería a ser protagonista en la tángana final, cuando arremetió contra Lamine Yamal: "Solo das pases hacia atrás". El '7' del Madrid se fue del clásico como el jugador con más regates completados, superando claramente a Koundé y viendo, desde la barrera, cómo su equipo pedía la hora tras su salida.

"Ya hablaremos con él", se limitó a decir Xabi Alonso tras su primera gran victoria como entrenador del Real Madrid. El resultado evitó que esta escena se convirtiera en definitoria del partido, pero acabó marcando el mismo. Desde la primera suplencia en el Tartiere, el técnico vasco es consciente de que la gestión de minutos del brasileño es una cuestión particular. El vasco ha querido marcar una línea roja donde ninguna individualidad debe estar por encima de él, quien marca el desarrollo colectivo del equipo.

Recupera el poder de negociación

Pero los datos están ahí: Vinicius es el jugador de las cinco grandes ligas que ha producido 10 o más goles esta temporada entre Liga y Champions en menos tiempo. Por delante de Mbappé, Haaland, Kane y cualquier que se ponga en la comparativa. También ha rebajado el número de amarillas que ve: dos, con la del clásico al final, en 13 partidos, frente a las 43 y dos expulsiones que sufrió en las tres últimas temporadas al mando de Ancelotti.

Xabi Alonso: "¿Vinicius, suplente? Necesitamos a todos" / Perform

Vinicius ha recuperado la forma perdida, a pesar de ser el sacrificado en todo tipo de partidos, sin importar la entidad del rival. Esto le ha permitido recuperar el poder de negociación, amparado además por un amplio sector de la afición, que en el clásico le ovacionó. Ya lo hizo antes del partido frente a la Juventus. Aunque desde determinados medios de la capital se deslice que, como tercer capitán, Vinicius debe actuar de modo diferente, en el Bernabéu existe el sentimiento contrario.

La irreverencia de Vinicius, considera en algún momento como indisciplina, se ha convertido en un valor a tener en cuenta, sobre todo en partidos como el clásico o el derbi madrileño, donde se consideró que solo el brasileño y Mastantuono se rebelaron contra el resultado. Esto no hace más que elevar el pulso entre Vinicius y Xabi Alonso. Tras su enésima protesta en un cambio, llegó a dibujarse la posibilidad de una sanción para el brasileño. Finalmente, el incidente se gestionará por otros cauces.

Las opciones de Vinicius

Pero el problema sigue ahí. Vinicius ha visto en los últimos meses como, a pesar de su voluntad por prolongar su historia en el Real Madrid, se ha tensado la cuerda. La sombra de Arabia Saudí siempre ha estado ahí. En febrero de 2025 entre los representantes del brasileño y altos cargos de la Saudi Pro League se reunieron sin el jugador de por medio. Varios medios hablaron de una propuesta de 1.000 millones de euros para cinco años. Sin una cifra redonda, sí existió la voluntad de situar a Vinicius como el deportista mejor pagado del mundo, solo por detrás del beisbolista Shohei Ohtani.

Xabi Alonso habló en rueda de prensa en la previa del partido frente al Levante / Real Madrid TV

Al revés que el Real Madrid, que, a la vista del bajón de rendimiento de la temporada pasada, buscó una renovación lejos de las prestaciones esperadas por Vinicius, capital en las últimas dos Champions del conjunto blanco. El atacante percibe actualmente una cifra cercana a los 22 millones, donde se tienen en cuenta las primas y complementos. La mejora propuesta que se le presentó no era significativamente superior. De igual modo le privaría de negociar un contrato millonario por su cuenta, como sucederá si opta por irse libre. Por eso considera que tiene la sartén por el mango.

Vinicius siempre ha reafirmado públicamente su compromiso con el Real Madrid, al que ha puesto por delante de todo. Pero desde la llegada de Mbappé se ha situado en un segundo plano en el que simbólicamente está incluso por detrás de Bellingham. Todo, a pesar de que lleva más tiempo en el club que los otros dos referentes del club.

A pesar de recuperar el impacto perdido, Vinicius se ha dado de bruces con la gestión de Xabi Alonso. Esto ha reabierto las puertas al brasileño, con Arabia y varios clubes de la Premier al acecho de una ruptura que ponga en el mercado a un jugador que siente que no recibe lo que merece. Ni contractual ni simbólicamente, a diferencia de lo que sucedía con Ancelotti y, sobre todo, hasta el frustrado Balón de Oro y la llegada de Mbappé. Todo ello, con el Mundial 2026 como telón de fondo.