La salida de Endrick se calienta

Endrick por fin debutó. El brasileño volvió a pisar un campo de fútbol este fin de semana tras entrar en los últimos 12 minutos del 4-0 al Valencia, sustituyendo a Kylian Mbappé. Su entrada dejó detalles, pero no cambió su realidad en el equipo: sigue siendo la tercera opción para Xabi Alonso, por detrás del capitán francés y del canterano Gonzalo García.

Una situación insostenible si su objetivo es estar en el Mundial 2026 con Brasil. Por eso, desde hace semanas, Endrick trabaja junto al club en una salida en forma de cesión para el mercado de enero. Y entre los equipos interesados, uno aparece con fuerza: el Olympique de Lyon.

Contactos directos con el Lyon

Endrick ya ha tenido contactos directos con el entrenador del Lyon y el acuerdo estaría muy cerca de cerrarse, según ha informado L’Equipe. El conjunto francés anda falto de un nueve de referencia, lo que le haría llegar para asumir un rol protagonista inmediato, algo imposible hoy en Madrid con Mbappé en modo ‘killer’. Además, la preferencia del brasileño ya está trazada: quiere ir al Lyon, sin opción de compra, y volver al Madrid en verano con más galones y minutos en la élite.

La operación depende, sobre todo, de un acuerdo económico. El Madrid quiere sacar una compensación por el préstamo, lo que ha ralentizado el trato con el Lyon, que quiere tenerlo cuanto antes para reconstruir su delantera desde enero.

Aunque sigue habiendo una mínima esperanza en la relación Endrick-Madrid. La lesión de Mastantuono, que estará varias semanas fuera, ha reducido opciones en ataque. El argentino actuaba en banda derecha, un rol que, aunque no es el ideal para Endrick, sí puede ocupar.

El Madrid pone precio a la cesión de Endrick / Kiko Huesca

¿Última oportunidad para Endrick?

La pubalgia de Mastantuono abre una puerta que Endrick no puede dejar pasar. Si Xabi Alonso le da minutos regulares mientras el argentino se recupera, el brasileño tiene la oportunidad de demostrar que puede ser más que un recurso de emergencia. Por eso, estos encuentros sin el argentino serán claves para saber si saldrá o no del equipo.

Xabi da instrucciones a Mastantuono / Efe

Aunque Endrick tendrá competencia, ya que Camavinga podría ganar esa posición para reforzar el centro del campo, sobre todo en partidos grandes, y dar más libertad a Bellingham, o Brahim o Rodrygo pugnarán por ese puesto. Sigue siendo muy difícil que el brasileño entre en el equipo, pero es la última oportunidad que le queda ante un Xabi Alonso que claramente no le termina de convencer.

El futuro de Endrick sigue en el aire, pero lo que es seguro es que sus próximos minutos serán decisivos. O se gana la confianza de Xabi Alonso, o se marchará a Francia para intentar ir al Mundial.