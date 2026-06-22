Real Madrid
La salida de Ceballos es prioritaria para Mourinho
El Madrid le da la opción de irse gratis pese a quedarle un año de contrato para fichar un relevo, pero el jugador no encuentra un equipo que le pague lo que cobra
Dani Ceballos vuelve a ser un problema para el Real Madrid como lo ha sido en los finales de las últimas temporadas. Un jugador residual que apenas ha contado para todos los entrenadores que han pasado por el banquillo madridista. A eso añade cierta fragilidad física que paga con lesiones musculares que han ido frenando sus opciones de jugar.
Mourinho lo descarta
La salida del centrocampista andaluz es prioritaria para el Real Madrid, que peina el mercado en busca de potenciar la medular con jugadores contrastados. Le queda un año de contrato y quiso saber de primera mano el papel que tendría con Mourinho. Habló con el portugués que le trasladó su idea, y supo que no entra en sus planes.
Tras conocer las intenciones del portugués, solicitó al Real Madrid rescindir el año que le queda de contrato y obtener la carta de libertad. Cumple 30 años en agosto y aspira cerrar un último gran contrato con el mejor postor. El club accedió a su petición con el objetivo de liberar una ficha y un salario bruto que alcanza los diez millones de euros brutos sin incentivos.
Cerrado el acuerdo el jugador busca destino, pero no encuentra un club que iguale o supere lo que gana en el Real Madrid. No ha firmado el finiquito ni lo hará hasta que encuentre destino. Su salario es demasiado alto para equipos como el Betis, que no esconde el deseo de recuperarlo aunque no tiene la capacidad económica de respetar su actual nómina.
Lista de objetivos
Ceballos está de vacaciones a la espera de que sus agentes den con una oferta que le satisfaga. El verano pasado frustró en el último momento el acuerdo que el Real Madrid tenía con el Lyon para su traspaso. Su idea era volver al Betis, pero el club verdiblanco no tenía los recursos económicos para ficharlo. Un año después sucede lo mismo, y o rebaja sus pretensiones económicas o no volverá a Nervión.
El Madrid, por su parte, sigue trabajando en el fichaje de un centrocampista con una larga lista de objetivos. Enzo Fernández, Mateus Fernandes, Ayyoub Bouaddi, McAlister, Vitinha, Hjulmand, Joao Neves, Wharton, Rodri e incluso el viejo objetivo de Angelo Stiller entre las opciones que maneja Mourinho. Para ello el Madrid necesita que Ceballos deje libre una plaza y libere su salario.
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