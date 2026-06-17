La salida de Ceballos del Real Madrid depende de la selección argentina

El Mundial acapara todas las portadas, más con las exhibiciones recientes de Haaland, Mbappé y Leo Messi. Sin embargo, los clubes confeccionan sus plantillas para la temporada 2026/27 bajo el radar, a fuego lento. El Real Madrid, que ya ha anunciado a José Mourinho, Marc Cucurella y Bernardo Silva, trabaja para dar salida a Dani Ceballos, al que solo le resta un año de contrato.

El centrocampista andaluz, que disputó 23 partidos el curso pasado, contaba con la confianza de Xabi Alonso, con el que jugó siete partidos como titular. No obstante, la llegada de Álvaro Arbeloa lo relegó a un segundo plano, pues con el salmantino tan solo participó en seis ocasiones, todas ellas partiendo desde el banquillo. Ceballos tiene la puerta de salida abierta y ahí aparece el Real Betis, equipo del que es canterano.

El Real Betis debe desprenderse de Lo Celso para acometer el fichaje de Ceballos / X (Twitter)

El conjunto andaluz, para acometer su fichaje, necesita vender a Giovani Lo Celso, que está disputando el Mundial con Argentina. El jugador de 30 años tiene uno de los salarios más altos de la plantilla y su posición está bien cubierta con el regreso a los terrenos de juego de Isco, el buen rendimiento de Fornals y la llegada en enero de Álvaro Fidalgo. Los béticos destinarían el sueldo que ahorren de Lo Celso para acometer la incorporación de Ceballos, al que el Real Madrid no deja salir libre.

Para ello, el Betis está muy pendiente de la selección argentina en la Copa del Mundo, ya que las ofertas por Lo Celso dependerán, en buena medida, de su rendimiento en el torneo. El mediapunta rosarino no disputó ni un solo minuto en el partido contra Argelia y tampoco parece que vaya a participar en la segunda jornada contra Austria este próximo lunes. La opción puede llegar en la última fecha si la 'Albiceleste' ya está clasificada, pues Scaloni podría revolucionar el once frente a Jordania.

La oferta del Betis llama la atención a Ceballos, que ve con buenos ojos regresar a la que fue su casa en una temporada ilusionante para los verdiblancos, ya que regresan a la Champions 21 años después. Aun así, otros clubes ya han tocado a su puerta, como el Ajax de Míchel, cuyo estilo de juego potencia las virtudes del utrerano.