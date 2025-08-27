La salida de Ceballos abriría puertas: Nico Paz, un fichaje o el niño mimado de Xabi

El futuro de Dani Ceballos podría resolverse en cuestión de horas. El centrocampista se encuentra en la rampa de salida del Real Madrid y su destino puede ser el Olympique de Marsella con el que negocia el club blanco. Hasta el momento, con Xabi Alonso apenas ha jugado los últimos instantes de los dos partidos de Liga, dejando claro que su papel para el técnico tolosarra es, a día de hoy, residual.

El Olympique de Marsella estaría muy interesado en llevarse al futbolista del Madrid y ya habrían mantenido conversaciones tanto con el club como con el entorno de Ceballos. El conjunto francés quería una cesión con opción de compra, aunque el equipo madridista prefiere un traspaso por una cantidad que ronde los 15 millones de euros. Las posturas aún están alejadas, pero todavía hay bastantes opciones de que el centrocampista salga del club encontrando una fórmula que satisfaga a ambas partes: una opción de compra obligatoria que asegure la salida definitiva de Ceballos.

Dani Ceballos, en un partido de la pasada temporada con el Real Madrid. / CHEMA MOYA / EFE

La gran pregunta que surge ante una posible salida de Ceballos del Real Madrid es cómo actuará el conjunto blanco en clave mercado de fichajes. Sin el andaluz, Xabi Alonso se quedaría con un centro del campo más vacío todavía de creadores. Más allá de la insistencia del tolosarra en reconvertir a Arda Güler en un organizador, solo Bellingham parece preparado para asumir un rol similar, si bien el inglés está destinado a ser un futbolista mucho más llegador en el esquema del equipo blanco.

En este contexto, se abren tres opciones para el equipo que preside Florentino Pérez: recuperar a Nico Paz aprovechando las cláusulas en su contrato que favorecen a los blancos, ir al mercado de fichajes en búsqueda de alguna opción ilusionante o mirar a la cantera, donde un nombre suena con fuerza en las últimas semanas.

Nico Paz y el mercado de fichajes

La figura de Nico Paz resuena en el madridismo desde que empezara el verano. La posibilidad de recuperarle antes del Mundial de Clubes estaba abierta de par en par, pero el club decidió no ejecutar, por el momento, la opción de compra sobre el futbolista. El Madrid se guarda otras dos opciones en los dos próximos mercados, además de conservar el 50% de los derechos económicos del jugador.

El argentino es a día de hoy uno de los futbolistas más codiciados en el panorama europeo. Equipos de la Premier y alguno de la Serie A están dispuestos a pagar auténticas millonadas por él, pero el Madrid tendrá la última palabra en la operación por los derechos que mantiene sobre el centrocampista.

Nico Paz, gol y asistencia ante la Lazio / EFE

A pesar de que en sus inicios apuntaba a ser un futbolista más cercano al extremo o a la mediapunta, Cesc Fàbregas le ha utilizado a menudo para aprovechar su conducción de balón y su visión de juego desde zonas más cercanas al centro del campo. Algo similar a lo que está intentando Xabi Alonso con Arda Güler, si bien el argentino parece un futbolista más hecho, dejando de lado el gran potencial del turco.

Por el precio y el perfil Nico Paz podría parecer la opción más obvia. El Como, por su parte, está intentando renegociar con el Madrid las condiciones del acuerdo y podría ofrecer una suma de dinero importante a cambio de poder eliminar ciertas cláusulas de su contrato. Sea como sea, el argentino será uno de los nombres propios de lo que queda de mercado.

Angelo Stiller, uno de los grandes atractivos del Stuttgart / X

Si el Madrid decide salir al mercado, pero no mira a Nico Paz, volverá a encontrarse un panorama similar al que le hizo cerrar las puertas hace unas semanas. Los centrocampistas organizadores no abundan y, aquellos que están consagrados tienen un precio casi prohibitivo. En este sentido, nombres como los de Angelo Stiller o Adam Wharton han sonado para el conjunto blanco. Ninguno sería barato, especialmente si hablamos del segundo.

Thiago Pitarch

Sin duda Thiago Pitarch es el canterano del Madrid que más ilusiona a día de hoy. Xabi Alonso le llamó para entrenar con el primer equipo tras el Mundial de Clubes y desde entonces se ha convertido en un fijo en la dinámica de la plantilla. Jugó unos minutos en el amistoso ante el Tirol y fue convocado ante Osasuna y Oviedo, aunque se quedó sin jugar un solo minuto.

Thiago Pitarch ya ha sido convocado por Xabi Alonso para el primer equipo / @FabricaMadrid

El nuevo entrenador le trata con un mimo especial, consciente de que a sus 18 años recién cumplidos todavía necesita tiempo para terminar de hacerse como futbolista. Sus condiciones encandilan al cuerpo técnico. Tiene visión de juego y unas cualidades técnicas que le hacen ideal para el perfil que busca Xabi Alonso.

Si Ceballos termina saliendo y el club finalmente decide no fichar, al canterano se le abrirá una puerta enorme para sumar minutos esta temporada y asentarse en el primer equipo. A priori no lo haría con un rol protagonista, pero si contaría con oportunidades en una plantilla en la que los jugadores como él escasean.