Salen a la luz nuevos detalles del posible penalti a Mbappé: "Los árbitros del VAR no vieron la sangre"

El Real Madrid no pasó del empate (1-1) ante el Girona FC el pasado viernes en el Santiago Bernabéu, en un partido que dejó más ruido por el arbitraje que por el propio juego. Los blancos dejaron escapar la victoria en casa y el desenlace estuvo marcado por una polémica en los minutos finales que pudo cambiarlo todo.

La jugada clave llegó en el minuto 88, con una acción dentro del área sobre Kylian Mbappé. El delantero francés cayó tras recibir un golpe en el rostro en una disputa con Vitor Reis, e inmediatamente reclamó penalti. Sin embargo, el colegiado, Javier Alberola Rojas, interpretó que no había nada punible y dejó seguir el juego.

La polémica fue creciendo al ver las repeticiones, ya que las imágenes mostraban un impacto claro en la cara del jugador del Real Madrid en el momento en el que intentaba finalizar la jugada dentro del área.

Además, terminó con una hemorragia nasal evidente y tuvo que ser atendido sobre el césped. Sin embargo, ese detalle clave no se apreció con claridad en las imágenes que se ofrecieron en la retransmisión en directo, algo que ha resultado fundamental en toda la polémica posterior.

Precisamente ahí está el foco de las quejas del entorno madridista. Más que en la decisión en sí, el enfado viene porque durante el partido no se llegaron a ver imágenes claras de la sangre del delantero, lo que habría ayudado a entender mejor la dureza del golpe. Esa falta de imágenes evidentes, tanto para el público como para el propio VAR, es lo que muchos consideran que condicionó que la jugada no se revisara.

En medio de toda esta polémica, Juanfe Sanz ha explicado en 'El Chiringuito' que la jugada será revisada por el Comité Técnico de Árbitros: "Han tomado la decisión de que esta jugada esté en 'Tiempo de Revisión' el martes. El lunes se reunirá el CTA y todavía no hay una decisión unánime".

El periodista dejó entrever cuál podría ser la conclusión: "Aunque no es una información al 100%, tengo la sensación de que van a decir que es penalti y que no debe intervenir el VAR".

Juanfe aportó un matiz importante sobre lo ocurrido durante la revisión: "El VAR estaba un poco, entre comillas, a ciegas porque los árbitros que estaban en el VAR no tuvieron ninguna cámara de las 24 que había, en concreto solo hubo una que tuviera evidencias claras de la hemorragia. Los árbitros del VAR no vieron la sangre con la que sí les podía haber saltado esa alarma".

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A partir de ahí, Sanz apunta a un problema de comunicación en el propio campo, ya que el colegiado podría haber ayudado describiendo lo ocurrido: "Hay una hemorragia y está siendo atendido". Esa simple información habría permitido al VAR poner el foco en la jugada y revisar todas las cámaras disponibles.