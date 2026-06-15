Salen a la luz las millonarias cifras que paga el Madrid en el fichaje de Marc Cucurella

Marc Cucurella será anunciado como nuevo jugador del Madrid en las próximas horas. El club blanco puede oficializar su contratación hoy mismo tras una operación relámpago en la que realizó una oferta incontestable para asegurarse el concurso del internacional español. Las cifras millonarias revelan el interés blanco para evitar que Cucurella fuese al Atlético de Madrid y se incorporara al nuevo proyecto de Jose Mourinho. Según Fabrizio Romano, el Madrid pagará 55 millones de euros fijos por el traspaso, más cinco en variables dependiendo de los objetivos que vaya cumpliendo el futbolista. Cucurella firmará hasta el 2032, por lo que terminaría su vinculación a los 32 años.

La operación Cucurella era prioritaria para Jose Mourinho, quien había pedido el fichaje de un lateral izquierdo titular dado el bajo nivel de los futbolistas que ocupan esta posición. Mendy estará lesionado buena parte de la próxima temporada, Fran García saldrá traspasado a la Premier en los próximos días, mientras que Álvaro Carreras ha sido una de las grandes decepciones tras fichar por el club blanco el pasado verano procedente del Benfica también con un traspaso millonario.

Cucurella tenía encarriladas las negociaciones para fichar por el Atlético de Madrid, aunque el club colchonero se había marcado límites en la operación. No querían pagar más de 40 millones de euros fijos e, incluso, llegaron a plantear una cesión con opción de compra obligatoria. El Chelsea tenía al lateral zurdo en el mercado porque Cucurella quería regresar a España, pero decidió esperar ante el interés de Barça y Madrid, quien habían preguntado por el futbolista. El club blaugrana no pudo ir más allá porque necesitaba vender a Alejandro Balde para acometer esta operación y el Madrid aprovechó el impasse para llevarse al jugador en una negociación de solo unos días.

El Chelsea aceptó este domingo la propuesta y todo estaba pendiente del OK del propio Cucurella, quien recibió la noticia desde la concentración de España. El lateral llegó a hablar con Mourinho y, finalmente, aceptó la propuesta blanca para regresar a la Liga. No quería esperar más ya que corría el riesgo de quedarse en el Chelsea, algo que no entraba en sus planes al considerar que había acabado su ciclo en la Premier League.

Cucurella firma un contrato a largo plazo y se incorporará tras el Mundial al club madridista. Llega para ser titularísimo en la banda izquierda y el Madrid espera ahora completar la plantilla con un centrocampista y, quizás, algún defensa más.