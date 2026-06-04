Sale a la luz el pastizal que pagó Florentino Pérez por sus anuncios en 'prime time'

La entrevista de Enrique Riquelme, candidato a la presidencia del Real Madrid, en 'El Hormiguero', presentado por Pablo Motos, está dando mucho de qué hablar, especialmente cuando el fundador y presidente ejecutivo de Grupo Cox anunció que tenía cerrado el fichaje de Erling Haaland, algo que desmintió la familia del atacante noruego unas horas después.

Una de las sorpresas es que Florentino Pérez no acudiese a 'El Hormiguero', aunque Motos anunció que lo habían invitado otro día de la semana, pero el expresidente del Real Madrid había rechazado la propuesta. Sin embargo, acudirá esta noche a 'Horizonte', formato presentado por Iker Jiménez, donde se prevé que anunciará un fichaje 'bomba'.

Mientras Riquelme estaba contando cómo había llegado a ser candidato a la presidencia del Real Madrid, Florentino decidió dar un golpe encima de la mesa y anunció a través de X, antes conocido como Twitter, que José Mourinho será el próximo entrenador del conjunto blanco si sale como presidente.

Pocos minutos después, Motos le comunicó la noticia al presidente ejecutivo de Grupo Cox y su cara fue todo un poema. Aparte, comentó que no es el entrenador ideal para liderar un nuevo proyecto deportivo. No obstante, él no quiso anunciar que técnico tiene cerrado para su Real Madrid. Se espera que lo anuncie antes del viernes.

Enrique Riquelme, candidato a la presidencia del Real Madrid, anoche en ‘El Hormiguero’ al anunciar el fichaje de Haaland / ANTENA 3

Florentino no se conformó con hundir la entrevista de Riquelme en 'El Hormiguero', pues después de la emisión del formato de Atresmedia, el expresidente del Real Madrid decidió pagar para poner el anuncio de la vuelta de Mourinho.

En Antena 3 se pudo ver: "Queridos socios, este mensaje os interesa". Al instante, aparecía el entrenador portugués con la camiseta del Real Madrid en la que decía "sí". Al final del vídeo, se podía leer: "Vota Florentino 2026".

No se quedó ahí, pues Florentino decidió poner el mismo anuncio en Telecinco, aunque con otro mensaje: "Mientras en otras cadenas hablan y hablan y hablan...". Además, puso el vídeo otra vez en Telecinco, uno en Cuatro y dos en La Sexta.

¿Cuánto cuesta un anuncio de televisión en esas horas de la noche?

Telecinco: 25.800 euros

Cuatro: 10.000 euros

Antena 3: 22.000 euros

La Sexta: 13.000 euros

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El hasta ahora presidente del Real Madrid puso seis anuncios y en total se gastó más de 118.600 euros.