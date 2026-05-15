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REAL MADRID

Sale a la luz otro lío entre Arbeloa y un jugador del Madrid: "Sácate el carnet de entrenador"

Según José Félix Díaz, director del Diario As, el entrenador del conjunto blanco le habría dicho esa frase a uno de sus pupilos tras un enfado de este último por ser suplente

Arbeloa responde a Mbappé: “Mientras yo esté en esta silla, yo voy a decidir quién juega. Si no les parece bien, que esperen al siguiente”

Arbeloa responde a Mbappé: “Mientras yo esté en esta silla, yo voy a decidir quién juega. Si no les parece bien, que esperen al siguiente”

Arbeloa responde a Mbappé: “Mientras yo esté en esta silla, yo voy a decidir quién juega. Si no les parece bien, que esperen al siguiente” / Atlas News

SPORT.es

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Los incendios en el Real Madrid se multiplican por momentos. A pesar del intento de Florentino Pérez de desviar la atención tratando de buscar enemigos fuera del club, la realidad es que el vestuario blanco se empeña en evidenciar una y otra vez la toxicidad que se está viviendo ahí dentro desde hace meses.

Uno de los principales focos se sitúa en Álvaro Arbeloa. El técnico fue atacado con mucha dureza por la presunta estrella del equipo, Kylian Mbappé, que no se lo pensó a la hora de echar al entrenador a los leones, con unas declaraciones explosivas que hacen temblar los cimientos del proyecto blanco.

Kylian Mbappé y Álvaro Arbeloa, en el Real Madrid

Kylian Mbappé y Álvaro Arbeloa, en el Real Madrid / Europa Press

Pero la cosa no termina ahí. Las filtraciones continúan y en las últimas horas se ha sabido que el míster madridista estuvo envuelto en un conflicto con otro jugador.

Según ha explicado José Félix Díaz, director del Diario As, en el canal de Youtube de Rubén Martín, Arbeloa le habría dicho la siguiente frase a Álvaro Carreras: "Sácate el carnet de entrenador".

Álvaro Carreras no ha convecido en su regreso al Real Madrid

Álvaro Carreras no ha convecido en su regreso al Real Madrid / EFE

Unas palabras que habrían llegado tras un enfado del lateral izquierdo por ser señalado con un banquillazo tras la debacle del Madrid ante el Benfica en el último partido de la fase de liga de la Champions League.

No es la única frase de Arbeloa a un futbolista que ha revelado el periodista. En enero, también le habría dicho a Fran García que, con él en el banquillo, no iba a jugar ni un minuto. Finalmente el lateral izquierdo no solo se quedó en la plantilla, sino que además terminó siendo titular por delante de Carreras en el último Clásico ante el Barça.

Federico Valverde, Fran García, y Thiago Pitarch celebran un gol contra el Elche.

Federico Valverde, Fran García, y Thiago Pitarch celebran un gol contra el Elche. / DPA vía Europa Press / DPA vía Europa Press

Dos ejemplos más de la tensión que se ha vivido en ese vestuario en los últimos meses y que confirma lo complicado que lo han tenido los últimos tres entrenadores para tratar de poner orden en un vestuario que, a día de hoy, parece ingobernable.

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Florentino confía en la plantilla y en que José Mourinho sea la solución, pero la sensación es que tendrían que cambiar muchas cosas y producirse bajas significativas en el equipo para que la situación diera el giro que necesita el club.

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