Sale a la luz el gesto secreto de Arbeloa con sus jugadores tras cada triunfo del Real Madrid

La llegada de Álvaro Arbeloa al banquillo del Real Madrid se produjo en un momento delicado de la temporada. En enero, el club destituyó a Xabi Alonso tras una serie de resultados irregulares, y optó por una solución interna para tratar de reconducir la situación. El técnico, con pasado como jugador blanco y una trayectoria sólida en la cantera, fue el elegido para dar estabilidad inmediata al equipo.

Hasta entonces, el entrenador había ido creciendo dentro de la estructura del club. Su trabajo en el Juvenil y en el Castilla dejó buenas sensaciones, tanto por resultados como por la forma de gestionar el vestuario.

El conjunto blanco atraviesa ahora una etapa de reconstrucción, en la que intenta recuperar sensaciones, regularidad y confianza. Para ello, ha hecho algunos cambios y actualmente cuenta con una plantilla que mezcla talento joven de la cantera con jugadores ya consolidados.

Arbeloa está poniendo mucho énfasis en el vestuario, con el objetivo de hacer grupo y reforzar el ambiente interno. Es por ese motivo que Edu Aguirre desveló en 'El Chiringuito' una curiosa costumbre del técnico tras cada victoria del equipo.

"Cuando el Madrid gana un partido, al día siguiente, antes del entrenamiento, Arbeloa entra al vestuario con el desayuno y lo reparte a todos los jugadores como premio", explicó el tertuliano.

Aguirre detalló que los futbolistas llegan al vestuario antes del entrenamiento y, de repente, aparece el salamantino con una bandeja: "Están todos sentados y les dice 'chavales, desayuno'. Va pasando con un catering con croissants, donuts…".

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Javi Balboa confirmó que Arbeloa ya hacía algo parecido en su etapa en el Castilla con tal de premiar a los jugadores: "Si ganaban el partido importante, lo acumulaban a lo mejor en la fase de tres partidos, imagínate, siete puntos, pues les daba unos bollitos".