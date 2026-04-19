Sale a la luz cómo avanza la relación entre Mbappé y Ester Expósito: "Me ha dejado loco"

Segunda temporada de Kylian Mbappé en el Real Madrid y aún no sabe lo que es ganar un título. Dos años muy decepcionantes, a pesar de sus buenos registros goleadores. No obstante, en los momentos importantes no ha aparecido y ya está en tela de juicio para gran parte de la afición merengue.

A todo ello se le suma su romance con Ester Expósito, una de las actrices más populares de España. Una relación que está dando mucho de qué hablar, ya que el jugador parece estar más centrado en que todo salga bien con ella que en el Real Madrid. Así lo demostró cuando fueron pillados en París, mientras él estaba recuperándose de una lesión.

La relación entre ambos va viento en popa y el periodista Javi Hoyos compartió un nuevo vídeo en TikTok, donde cuenta con más de 2,1 millones de seguidores, para compartir nuevos avances sobre el romance.

Mbappé y Ester Expósito, cazados / SPORT

En primer lugar, el periodista especializado en prensa del corazón aseguró que "Mbappé y Ester Expósito han sido pillados tomando un café juntos en un centro comercial de Pozuelo, en la Finca".

El creador de contenido no dudó en decir que "es la prueba de que siguen teniendo citas juntos", además desveló que "ya no se esconden, debido a que se les ha visto en una terraza, que era accesible a todo el mundo y les podían ver perfectamente".

Asimismo, reconoció que "podríamos hablar de una relación ya consolidada, esto va cogiendo forma".

Sin embargo, el colaborador de 'D Corazón' no da crédito: "La verdad es que una pareja que me ha dejado totalmente loco".

Noticias relacionadas

"No me lo esperaba que Ester Expósito y Mbappé fuesen la pareja de este 2026 por el momento. Se está poniendo interesante este año", aseguró a sus seguidores de TikTok.