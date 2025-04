Saka: "Respeto a la historia del Madrid, pero mañana puede pasar cualquier cosa"

Tras la rueda de prensa de Mikel Arteta, Bukayo Saka tomó la palabra ante los medios y dejó muy clara la importancia del partido ante el Madrid, uno de los más trascendentales en su carrera: "Creo que con la camiseta del Arsenal probablemente lo sea".

El extremo del equipo 'gunner' se confesó sobre su reciente lesión y lo mal que lo había pasado: "Fue duro para mí, llegó en un mal momento, pero ahora estoy centrado en lo positivo y no podría pedir volver en un mejor momento de la temporada que ahora".

"Creo que mentalmente fue muy bueno para mí. Obviamente, al principio fue muy duro para mí descubrir la gravedad de mi lesión, que me iban a operar. Fue muy duro para mí escuchar la noticia al principio, pero una vez que la operación terminó y salió bien, me concentré en volver más fuerte y tuve mucho tiempo", explicó ante los medios.

Sobre el partido, quiso resaltar la importancia de jugar en casa con los suyos: "No tengo ninguna duda de que la afición mañana también lo estará (a la altura) y contribuirá a crear la noche más hermosa que el Emirates haya presenciado".

Bukayo Saka celebra un gol / AP Photo/Armando Franca

"Significaría mucho para nosotros. Es la primera vez que el club disputa dos cuartos de final consecutivos de la Liga de Campeones en mucho tiempo, así que mañana por la noche queremos dar el siguiente paso e intentar superar la meta. Es el Madrid, hay que respetarlo y aceptar lo que han hecho a lo largo de la historia, pero mañana puede pasar cualquier cosa, no podemos centrarnos demasiado en eso", analizó Saka.

No faltaron los elogios en rueda de prensa a la cantera del club: "Esto es el Arsenal, esto es lo que hacemos. Lo hemos hecho en el pasado y espero que sigamos haciéndolo para ahorrar más dinero".

Sobre su contrato, uno de los temas más importantes, el extremo del equipo inglés también fue rotundo: "Quiero ganar y quiero ganar con este escudo, así que lo tengo claro. Los aficionados saben cuánto los quiero. Tenemos una buena relación y estoy muy contento de estar aquí. Solo estoy concentrado en ganar".

El futbolista no quiso entrar en comparaciones con Vinicius y Mbappé, dejando claro que no quería "sentarse aquí diciendo que están un nivel por encima de mí ni nada de eso, porque no pienso así. Dejaré que cada uno opine", además de admitir que el Balón de Oro "es un sueño".

El jugador del Arsenal tuvo buenas palabras para Bellingham y también para Vinicius y su lucha contra el racismo: "Le conozco como jugador y sé el viaje que ha tenido. Algunos momentos han sido duros para él y ha demostrado que es más grande que eso".

Por último, Saka también habló de las remontadas del Madrid: "Creo que todos sabemos lo que hacen y hemos visto sus partidos y sus remontadas, esperemos que no nos pase a nosotros".