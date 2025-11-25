Sacan a la luz insultos de Mbappé al árbitro: "¡Maldito imbécil!"

Los jugadores del Real Madrid terminaron muy frustrados tras el partido ante el Elche. El equipo blanco no fue capaz de superar al conjunto de Eder Sarabia e incluso sufrió más de lo esperado para llevarse un punto del Martínez Valero, en un partido en el que tampoco faltó la polémica.

Entre los más enfadados con el pitido final, un Kylian Mbappé que se quedó sin ver portería por tercer partido consecutivo (Liverpool, Rayo Vallecano y Elche). El francés se dirigió al árbitro tras el partido y no se lo pensó dos veces a la hora de mostrar su desacuerdo con alguna decisión, hasta el punto de que el colegiado le terminó sacando tarjeta amarilla.

Según las imágenes reveladas por DAZN, el árbitro le repitió en varias ocasiones "Ya te lo he explicado", pero no convenció al delantero francés que, según el medio, se marchó de la zona repitiendo hasta en tres ocasiones: "Sale con va".

Se trata de una expresión en francés que, según periodistas del país vecino consultados, en español significaría "maldito imbécil" o "puto imbécil". En cualquier caso, a pesar de las variantes que puede tener la traducción, es un insulto muy grave y una clara falta de respeto.

Una vez las imágenes han visto la luz, en Francia no han tardado en hacerse eco de lo sucedido. "Mbappé insultó al árbitro del Elche - Real Madrid", titula RMC Sport. "Mbappé perdió los estribos y profirió insultos contra el árbitro. Un desliz que podría costarle caro. Lo dijo en francés, lo que podría explicar por qué los árbitros no escucharon ni entendieron sus palabras", explican en la noticia.

En la misma línea va Le Figaro: "Mbappé pierde los estribos por el arbitraje en España". "El francés se enfadó y lanzó varios insultos al árbitro. Perdió la paciencia al final del partido. La frase es un término despectivo. Los árbitros no entendieron los insultos porque todos estaban pronunciados en francés. Este arrebato podría resultar muy costoso para el exjugador del PSG. El comité disciplinario aún no ha asumido el caso".

Falta por ver si el comité entra de oficio para imponer alguna sanción al delantero del Madrid o si el asunto pasará desapercibido y no habrá consecuencias.