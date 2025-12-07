"Saca más rojas": la mofa de Vinicius al árbitro en el final más caótico del Madrid-Celta

El Madrid se descompuso en los minutos finales ante el Celta y Vinicius fue de nuevo la imagen de la desesperación blanca. En pleno estallido de protestas, con el equipo ya en inferioridad por la expulsión de Fran García y justo después de la doble amarilla a Álvaro Carreras, el brasileño se dirigió al colegiado Alejandro Quintero González con una frase incendiaria: "Saca más rojas", según recogió 'Marca'.

La imagen fue el resumen perfecto de un final fuera de control: bronca generalizada, tres expulsados en el bando blanco (Fran García, Carreras y Endrick), el Bernabéu encendido y un Celta que remató la noche con el 0-2 en el añadido. Xabi Alonso y varios suplentes rodearon al cuarto árbitro mientras el colegiado principal repartía tarjetas en cadena.

Ahora falta por ver qué recoge el acta arbitral, clave para medir el verdadero alcance del desastre: posibles sanciones por las protestas, por la actitud de los expulsados y por todo lo sucedido en ese desenlace que convirtió un tropiezo liguero en una noche de alto riesgo disciplinario para el Madrid.