Rui Costa ve lejano vender a Carreras al Madrid

El Benfica es uno de los clubs participantes del Mundial de Clubes que se inicia este fin de semana en Estados Unidos. Álvaro Carreras será uno de los miembros del conjunto lisboeta en esta competición después de que no se pudiera cerrar la operación con el Real Madrid antes de la disputa del torneo.

El Benfica está encuadrado en el Grupo C y se medirá al Bayern de Múnich, Boca Juniors y Auckland City en busca de unas de las dos primeras posición que le permita el acceso a los octavos de final.

Su presidente, el legendario Rui Costa, habló en Florida sobre las negociaciones entre el Real Madrid y Benfica para el traspaso de Carreras. El diario AS ha recogido estas declaraciones en las que reconoció que “no hemos llegado a un acuerdo con el Real Madrid. Carreras juega el Mundial de Clubes con nosotros y es jugador del Benfica".

En esta ventana excepcional antes del torneo no se ha llegado a un acuerdo, pero Rui Costa no cerró la puerta de cara al tradicional mercado de verano a partir del mes de julio: "Veremos qué pasa con todo el mercado, no solo con Álvaro. Ahora está centrado en jugar el Mundial de Clubes con el Benfica. Hubo propuestas que no nos convencieron. Ni para Álvaro ni para ningún otro jugador”.

Carreras tiene contrato hasta el 2029 con una cláusula de salida de 50 millones de euros. El Madrid estaba dispuesto a llegar a los 40 millones, por lo que la apuesta era fuerte, pero no lo suficientemente alta para que el Benfica diera su brazo a torcer, sobre todo ante la disputa de una competición que puede dar muchos dividendos.

A partir del 13 de julio, cuando termine el Mundial de Clubes, se abrirá un nuevo escenario. La economía del Benfica estará muy vinculada a sus éxitos en esta competición, pero en cualquier caso está dispuesto a continuar con las negociaciones.

El Real Madrid necesita un lateral zurdo ya que Mendy está perseguido por las lesiones y solo tiene a Fran García como única pieza. Xabi Alonso juega con un estilo en el que los laterales profundos tienen mucho recorrido, como se ha visto con Alejandro Grimaldo, y Carreras reúne las características que desea.

El Madrid está disparando el mercado de fichajes con las llegadas de Mastantuono por 63 millones de euros y de Huijsen por 60, mientras que tuvo que sumar 10 millones para que Tren Alexander-Arnold rompiera antes de tiempo su contrato con el Liverpool para actuar en la competición de Estados Unidos.