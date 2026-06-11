Rui Costa: "Los 15 millones por Mourinho están garantizados y llegarán en cualquier momento"

El presidente del Benfica, Rui Costa, afirmó este jueves, tras confirmarse de forma oficial la llegada al banquillo del Real Madrid de José Mourinho, hasta ahora técnico del equipo lisboeta, que los 15 millones de euros que el club español debe abonar en concepto de cláusula de rescisión por el traspaso aún no han llegado, pero precisó que estos "están garantizados y llegarán en cualquier momento".

El dirigente deportivo realizó estas declaraciones en una rueda de prensa en el Estádio da Luz, en Lisboa, donde aclaró que el proceso para anunciar la salida de Mourinho hacia España tardó "más de lo esperado" a causa de las elecciones en el club blanco.

Mourinho, nuevo entrenador del Real Madrid / Irina R. Hipolito / AFP7 / Europ / Europa Press

"En ninguna circunstancia nos quedamos en manos de nadie, controlamos siempre la situación, todos los escenarios fueron previstos y analizados y estábamos listos para cualquier escenario que hubiera del lado de allá", aseveró en referencia al entrenador o al conjunto español.

Asimismo, aseguró que no había hablado públicamente hasta ahora porque el proceso para formalizarlo ha llevado más de lo esperado, pero eso no implica que el club se quedara "parado": "Fue un proceso que demoró más de lo que estábamos esperando inicialmente y nos obligó a ser prudentes y a gestionar la situación para no cometer un error", argumentó.

Rui Costa, presidente del Benfica / EFE

Cuestionado sobre el pago de la cláusula de rescisión que deberá realizar el Real Madrid por el técnico, Costa precisó que "todavía" no han recibido los 15 millones de euros, pero estos "están garantizados y llegarán en cualquier momento".

Aclaró que la propuesta de renovación que realizaron a Mourinho hace un mes la presentaron en un momento que consideraban "adecuado" y cuando querían mantenerle como técnico de las 'águilas', pero "la elección de José Mourinho fue otra".

José Mourinho, junto a Rui Costa durante la presentación del portugués / José Sena Goulão / EFE

Ante la posibilidad de que Florentino Pérez -que ligaba su candidatura a la llegada de Mourinho a Madrid- hubiera perdido las elecciones en el Real Madrid, Costa precisó que el hasta ahora técnico del combinado encarnado tampoco habría seguido como técnico del Benfica por un "acuerdo de caballeros".

Por otro lado, reconoció que inicialmente le incomodó ver la imagen hace una semana de José Mourinho vestido con una camiseta del Real Madrid, pero que se resolvió la situación al recibir explicaciones sobre cómo había sido generada con inteligencia artificial.

Cuestionado sobre la elección de Marco Silva como nuevo técnico de las 'águilas', aseguró que confían "plenamente" en que sea "el entrenador ideal" y que sea capaz "de traer los títulos" que quieren. "Creemos que es el entrenador ideal para el Benfica. Su experiencia en Inglaterra y lo que ha hecho nos da esa esperanza. Estoy muy satisfecho con esta elección", dijo.