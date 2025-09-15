Xabi Alonso apoya el informe contra los arbitrajes: "Defender nuestros intereses es legítimo"

Vuelve la Champions para el Real Madrid, una competición que produce calma en un club alterado por las actuaciones arbitrales, pese al pleno de triunfos de LaLiga. "Todo el mundo ha visto lo que ha pasado", se limitó a decir Tchouaméni, quien precedió a Xabi Alonso antes de su primer encuentro en Champions con el conjunto blanco. El entrenador vasco, tal y como hizo tras el duelo frente a la Real Sociedad, intentó pasar página, pero se alineó con el club, confirmando que presentará un informe ante la FIFA.

"Hablamos con la tensión. En rueda de prensa ya dije lo que pensaba y lo dejamos ahí. Es momento de mirar hacia la Champions", despejó Xabi Alonso, quien durante el encuentro de Anoeta se quejó amargamente de la roja a Huijsen, para la que pidió insistentemente una revisión del VAR que no se produjo. "No me genera ninguna inquietud el partido contra el Marsella ni el próximo partido en Liga contra el Espanyol", insistió.

Gil Manzano no convenció a Xabi Alonso / AP

Pero, más allá del hecho de querer centrar el tiro en la Copa de Europa, Xabi Alonso, como portavoz del club, confirmó el informe que el Real Madrid presentará ante la FIFA para denunciar las últimas actuaciones recibidas. "Poder defender nuestros intereses es legítimo. Siempre que el club lo haga, está bien", explicó, sin desvelar el contenido de un documento en el que se tendrán en cuenta datos como la comparativa de rojas recibidas por el Barça y el Real Madrid en los últimos años, tanto en Liga como en Champions.

Existe un ambiente de desconfianza en Valdebebas con todo lo que tiene que ver con la competición que dirige Javier Tebas. En la previa al duelo contra el Olympique de Marsella, los jugadores pasaron un control antidopaje efectuado por la competición española: "Son protocolos y ya está". Xabi Alonso está deseoso por pensar solo en el fútbol, pero no será fácil en un ambiente donde cada actuación arbitral será fiscalizada.

Por suerte para él, los recuerdos de la Copa de Europa con el Madrid le permitieron desconectar. Su despedida fue con 'La Décima', la Champions más deseada por la afición del club blanco. "Fueron cinco años muy intensos. Nos costó mucho ganar esa Champions. Nos quedamos en tres semis antes de ganarla", destacó sobre una final que se perdió, pero que será recordada por su interminable carrera en Lisboa.

Xabi Alonso, durante un entrenamiento del Real Madrid. / Borja Sanchez-Trillo / EFE

"Muchos aprendimos que para ganar hay que perder y a veces bastante. Luego, ya llegaron los años de Zizou que fueron increíbles. Ya hay pocos que estaban en ese momento. Eso es histórico y único. Si no la hubiera ganado, no me hubiera ido tranquilo", reivindicó. El superviviente de esta recordada Champions en territorio blanco es hoy capitán del club que dirige el vasco. Un Carvajal para el que Xabi Alonso tuvo palabras antes de inaugurar una nueva temporada europea.

"Hay una parte que no ha cambiado que es el gen competitivo que tiene. Vino en la 2013/14 y ya lo tenía. Desde que llegó de Leverkusen fue tan importante, nos dio muchísimo y ganamos la Champions. Eso no ha cambiado. Pero su peso, su madurez, ser el capitán, el respeto que le tienen, la responsabilidad respecto al grupo ha ido evolucionando", argumentó sobre la importancia del jugador que cometió un penalti en Anoeta.

Mbappé es el líder que necesita Xabi Alonso en ataque / AP

A pesar de este cariño por el viejo compañero, Xabi Alonso es consciente de que el gran líder actual del Real Madrid es Mbappé, sobre todo después de un inicio de temporada imponente. "El Mundial respecto a Kylian fue light por la gastroenteritis. A Kylian le gusta mucho entender las cosas, el juego. Luego ofrece esa calidad individual. Pero no solo es él, Vini o Rodrygo, necesitamos esa calidad colectiva para que ellos hagan esas cosas diferentes. En eso no tengo ningún mérito", insistió Xabi Alonso.

El tolosarra consiguió desatascar el "monotema arbitral" para llevarlo al terreno de fútbol, aunque sabe que será como un 'boomerang' que volverá cada jornada. "Vamos a pensar en lo del Bernabéu. Lo de Anoeta está suficientemente comentado", sentenció antes del regreso a la competición 'fetiche' del Real Madrid, pero donde el curso pasado se llevó un duro correctivo, con la remontada 'interruptus' que frustró el Arsenal.