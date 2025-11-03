Xabi Alonso se pone duro con Vinicius y los penaltis: "No puede volver a pasar"

Xabi Alonso es un entrenador transparente, aunque intente esconderlo. Por eso, cada tema conflictivo, por pequeño que sea, le incomoda. Quiere tenerlo todo controlado. Sobre todo, algo tan importante como los penaltis, que tienen que ver directamente con el gol. Por eso, pese al inicio de temporada casi inmaculado, siente incomodidad cuando hay aspectos que escapan a su control.

La primera y más reciente, que Mbappé le cediese ante el Valencia un penalti a Vinicius, con el que ha tenido sus más y sus menos, y que encima lo fallase. "Nosotros marcamos quién es el lanzador: Kylian. Luego toman las decisiones. Para mañana el primer lanzador es Mbappé", se reafirmó.

La segunda, la conversación y las disculpas del brasileño por sus desconsideraciones en los cambios, donde ha intermediado hasta su predecesor Ancelotti, para decirle a Vinicius que se había equivocado: "Para mí fue importante que lo hablásemos el viernes y quedó bien zanjado. Son cosas que pueden pasar, no queremos que se repitan. Se quedó zanjado".

Todo bajo control, hasta el hecho de entrenar en Valdebebas en lugar de en Anfield, para que no "nos cojan 200 cámaras", aunque Huijsen, el encargado de comparecer con él en la previa al duelo de Liverpool, intentase restarle importancia: "Sólo es un campo de fútbol".

Aunque su entrenador "niegue sospechas o conspiraciones", el argumento es el mismo: "Es sólo que en Valdebebas controlamos más todos. Aquí damos pistas al rival y no creo que sea lo mejor". A pesar de que como jugador se recorrió cada palmo del escenario en el que volverá a poner a prueba su proyecto. Que es una reválida constante en la que nada debe escapar de su vigilancia.

Es curioso, sin embargo, que muchas de las situaciones que domina con sentido estricto como entrenador no lo eran cuando fue jugador. Él mismo le pidió a Cristiano un penalti en 2010 y en Liverpool, precisamente, se vivió otro episodio de alternancia. Nada más y nada menos que en una final. No cualquiera, el famoso 3-3 con Benítez al frente y contra Ancelotti.

Una remontada espectacular a la que se llegó, precisamente, después de un tanto de Xabi Alonso desde los once metros. "En el último partido de liga tiró Gerrard y falló. A la semana jugábamos la final y Rafa Benítez designó que yo era el lanzador, o Kewell. Y cuando pasó, Kewell no estaba. Lo tiré, lo fallé pero lo metí a la segunda. Y cambió la historia del Liverpool", reconoció. Era su primer lanzamiento desde los once metros como profesional.