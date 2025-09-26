Xabi Alonso espera un "ambiente potente" en el Metropolitano: "Me gusta ver sonreír a Vinicius"

Xabi Alonso sabe que pocos 'peros' pueden ponerle a su gestión de la temporada hasta el momento. El resultadismo le acompaña, ha sabido imponerse a los ataques de protagonismo como el protagonizado por Vinicius, tiene su guardia pretoriana perfectamente identificada y, en definitiva, ha conseguido imponer su sello al Real Madrid. Igualmente, es consciente de que un derbi contra el Atlético, pese a la dentera que afecta al Atlético, es un partido que puede cambiarlo todo.

La primera vez de varios jugadores en el derbi

Como jugador, nunca perdió uno de estos partidos de alto voltaje. Y hasta anotó en el primero que jugó, en el Bernabéu, aunque sabe que ir de visitante, pese a que no sean más que unos kilómetros, es una experiencia casi atávica. "Sí que es diferente ir al Metropolitano con el Madrid. Por la rivalidad. Es bonito y ojalá podamos disfrutarlo este sábado también. La clasificación no dice mucho, pero el partido será complicado. Lo tendremos que trabajar", afirmó con cálculo el vasco.

Si algo ha caracterizado a Xabi Alonso en sus primeros meses con el conjunto blanco es en haber fijado un listón emocional muy rígido, que no admite montañas rusas. A estas alturas, el Real Madrid, con el pleno de triunfos, tiene el doble de puntos que el Atlético, pero sabe él, mejor que nadie, cómo estas distancias se reducen en un partido de "ambiente potente". El que experimentarán, por primera vez, jugadores como Huijsen o Franco Mastantuono, aunque el argentino pocas lecciones debe recibir en este asunto después de liderar a River en 'Superclásicos' contra Boca.

"Siempre hay una primera vez para todo. Necesitamos a todos. "Franco tiene muchísimas cosas buenas. Tiene apenas 18 años. La adaptación ha sido muy buena. Me encanta lo competitivo que es. Tiene mucha energía. Luego hay que ordenarlo. Pero ese gen competitivo es fundamental en nuestro equipo. Lo vamos a disfrutar", dijo del argentino, en su día, objeto de deseo 'colchonero'. Aunque si hay un futbolista que ha lidiado con toneladas de presión en estos partidos de extrema rivalidad es Vinicius, al igual que Courtois, el 'villano' más odiado por el Metropolitano, que el año pasado vivió lanzamiento de mecheros.

"Busquets nunca me confundió"

"No hay que alejarse de lo que ha pasado. Para qué tenemos que estar preparado. Para las armas que tenemos. Vini es fundamental para nosotros. Me gustaron las cosas que hizo el otro día, me gusta verle sonreír", dijo del brasileño, quien vio como un muñeco suyo era colgado de un puente de la ciudad de Madrid. Acción perseguida penalmente y que terminó con la condena de cuatro ultras a 22 meses de prisión.

Por eso, aunque no quiera darle más grados de temperatura a la olla a presión que será el campo rojiblanco, pese al horario de tarde del encuentro, Xabi Alonso sabe que un Atlético - Real Madrid no es un partido cualquiera. "Es muy complicado, pero cada partido es muy difícil de ganar. No hay que confiarse. Por saltar al campo no vamos a ganar. Hay que ser constantes en el rendimiento. Cuanto más nos eduquemos a salir activos, ganaremos muchos partidos. Si tenemos esa activación natural podremos sacar muchos puntos", aseguró, sobre si el Barça y el club que dirige pueden verse abocados a una liga similar a la de los récords, la 2011/2012.

Palabras del excentrocampista el día en el que se retiró un viejo compañero y rival como Sergio Busquets. "Ha sido un gran compañero. Hemos disfrutado mucho jugando juntos. Como compañero del centro del campo nunca me confundió (en relación a la mítica frase de Riquelme, porque es un jugador que sustenta a un equipo. Es muy inteligente. No era el más rápido, pero era el más rápido de cabeza. Siempre estaba un metro por delante para tomar la decisión correcta. Seguro lo volveremos a ver en el verde", aseguró, esperando que también sea capaz de dar el salto a los banquillos algún día. Donde Xabi Alonso espera durar tanto como Simeone: "Él lleva ya 14 años, yo todavía estoy empezando".