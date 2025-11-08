Xabi Alonso responde a las críticas de Bale: "¿Egos? Es un vestuario con grandes jugadores"

Cuando Xabi Alonso se presentó como entrenador del Real Madrid, dio una larga y tendida rueda de prensa en la que habló de fútbol, tanto de la perspectiva de jugador como entrenador. Se paró en los detalles de lo que había visto con Ancelotti y lo que él quería demostrar. De aquella media hora de charla abierta con los medios se ha pasado a diez minutos escasos con respuestas que se transcriben en una línea. Más si cabe, después de derrotas como la de Anfield que generan tanto ruido en un equipo como el suyo.

"¿Actitud? No todos los partidos son iguales?"

El técnico vasco ejerció de 'stopper', como en sus tiempos de jugador, para arrancar la página del Liverpool, que supuso un paso atrás en sus intenciones. "Está analizado y hablado. Estamos preparados y tenemos Vallecas en la cabeza", defendió el tolosarra, quien no quiso hablar de la distancia recorrida por los suyos en Anfield, de la falta de regularidad en los grandes enfrentamientos o de los efectos que puede tener a corto plazo esta derrota. Así, con esa actitud defensiva, logró traer el discurso al partido de Vallecas.

"Queremos ser constantes y estar bien preparados. No todos los partidos son iguales. No tengo reproches por la actitud", esgrimió, consciente de que cuando hay un tropiezo en el Madrid se sobreentiende la calidad de la plantilla y se pone el foco en cómo los jugadores salen en escenarios como Anfield. Además, el término "actitud" fue el que tomó Valverde para hacer un discurso autocrítico tras la derrota en Liverpool, que registró un 1-0 que pudo ser mucho más amplio sin el recital de Courtois.

Piensa Xabi Alonso que, diga lo que diga, jugará en su contra. El otro día, tras Anfield, el hecho de decir que todo había sido cuestión de "detalles" se entendió como una lectura poco realista de lo sucedido. Pero si hubiera empleado este tono, habría caído del lado de los señalamientos. Por eso Ancelotti, su predecesor, era tan docto en la materia de comparecer ante los medios, con una sonrisa de lado y una ceja arqueada que le valía incluso en las malas tardes. Eso, o mandaba un mensaje a navegantes para que cada uno lo entendiera del modo conveniente. Todo ello sin ser el español su idioma natural.

La incómoda reflexión de Bale sobre los 'egos'

¿Jugará Trent en Vallecas? "Está preparado, mañana lo sabréis?". ¿Será Valverde entonces mediocampista ante la baja de Tchouaméni? "Por las circunstancias ha jugado de lateral y ha jugado muy bien. La actitud que tiene es de estar predispuesto siempre. Es una opción". ¿Podría tener Rodrygo minutos por la derecha, flanco por el que todavía no ha encontrado a un titular de confianza? "Es una posibilidad que esté en la derecha. Lo ha hecho mucho". Y así, con todo, en una nebulosa de circunstancias inciertas.

Todo lo demás, los lugares comunes que les ha dado el fútbol a todos los entrenadores para, como el mejor de los porteros, dejar el tiempo pasar entre pregunta y pregunta: "El Rayo es un gran equipo y tiene un gran entrenador, Iñigo Pérez. Le han dado continuidad y domina muy bien su forma de jugar. Vamos a tener que tener mucha madurez. No va a haber momentos fáciles". O: "Veo sus equipos. Ha cogido el relevo de Iraola. El equipo tiene las cosas claras y lo está haciendo muy bien. Me gusta su personalidad".

Hasta terminar con una última pregunta, que acostumbra a ser incómoda, porque el periodista que la hace se pasa la comparecencia viendo dónde puede encontrar un disparo que no coincida con el de sus compañeros. Una cuestión que recuperó la cita que dijo Bale tras el tropiezo de Anfield: "No es lo mismo entrenar al Leverkusen que al Real Madrid, tienes que gestionar más egos". A lo que Xabi Alonso respondió, para finiquitar el 0-0 con la prensa: "¿Egos? Hemos empezado un proyecto nuevo, con muchas ganas. Eso es lo que me hace tener energía".