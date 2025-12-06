Saltar al contenido principalSaltar al pie de página
REAL MADRID

La rueda de prensa de Xabi Alonso previa al Madrid-Celta, en directo

El entrenador del Real Madrid comparece ante los medios de comunicación en la previa de la jornada 15 de LaLiga EA Sports 2025/26

Xabi Alonso, en rueda de prensa

Xabi Alonso, en rueda de prensa / EFE

Jordi Carné

Sigue en directo hoy en SPORT la rueda de prensa de Xabi Alonso previa al Real Madrid - Celta de Vigo correspondiente a la jornada 15 de LaLiga EA Sports 2025/26 que tendrá lugar este domingo a las 21.00 horas en el Bernabéu.

