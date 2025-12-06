En directo
REAL MADRID
La rueda de prensa de Xabi Alonso previa al Madrid-Celta, en directo
El entrenador del Real Madrid comparece ante los medios de comunicación en la previa de la jornada 15 de LaLiga EA Sports 2025/26
Sigue en directo hoy en SPORT la rueda de prensa de Xabi Alonso previa al Real Madrid - Celta de Vigo correspondiente a la jornada 15 de LaLiga EA Sports 2025/26 que tendrá lugar este domingo a las 21.00 horas en el Bernabéu.
Al habla Xabi Alonso
Camavinga y Huijsen, cara y cruz en el Real Madrid
Eduardo Camavinga se ejercitó con el grupo en el único entrenamiento con el que el Real Madrid preparó su regreso al Santiago Bernabéu, ante el Celta de Vigo, partido en el que seguirá de baja Dean Huijsen, que no saltó al césped y se perderá su cuarto encuentro consecutivo por un problema muscular.
El Madrid vuelve al Bernabéu
Hace más de un mes que los de Xabi Alonso disputaron el último partido en el Bernabéu. Aquel día, el Real Madrid goleó al Valencia (4-0), con Mbappé ofreciendo su Bota de Oro a la afición blanca. De este modo, guardaban un colchón de cinco puntos tras ganar al Barça en el clásico.Tras esa dinámica en la que el Madrid comenzaba a carburar y Xabi moldeaba la figura de un equipo a su gusto, le tocaría afrontar una prueba de fuego: seis jornadas seguidas jugando como visitante en las que solo ha logrado dos triunfos (frente a Olympiacos y el Athletic). El calendario se vio alterado por el Miami Dolphins - Washington Commanders del 16 de noviembre. El primer partido de la NFL en España.
Rueda de prensa de Xabi Alonso
¡Buenos días! Feliz sábado. Bienvenidos al minuto a minuto de la comparecencia de prensa de Xabi Alonso previa al Real Madrid - Celta de Vigo.
