La rueda de prensa de Xabi Alonso previa al Madrid-Celta, en directo

El Madrid vuelve al Bernabéu

Hace más de un mes que los de Xabi Alonso disputaron el último partido en el Bernabéu. Aquel día, el Real Madrid goleó al Valencia (4-0), con Mbappé ofreciendo su Bota de Oro a la afición blanca. De este modo, guardaban un colchón de cinco puntos tras ganar al Barça en el clásico.Tras esa dinámica en la que el Madrid comenzaba a carburar y Xabi moldeaba la figura de un equipo a su gusto, le tocaría afrontar una prueba de fuego: seis jornadas seguidas jugando como visitante en las que solo ha logrado dos triunfos (frente a Olympiacos y el Athletic). El calendario se vio alterado por el Miami Dolphins - Washington Commanders del 16 de noviembre. El primer partido de la NFL en España.