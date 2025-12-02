Saltar al contenido principalSaltar al pie de página
REAL MADRID

La rueda de prensa de Xabi Alonso previa al Athletic Club - Real Madrid, en directo

El entrenador merengue comparece en la previa del partido del Real Madrid contra el Athletic Club en San Mamés

Xabi Alonso, en rueda de prensa

Xabi Alonso, en rueda de prensa / EFE

Ivan San Antonio

Ivan San Antonio

Sigue en directo hoy en SPORT la rueda de prensa de Xabi Alonso previa al Athletic Club - Real Madrid correspondiente a la jornada 19 de LaLiga EA Sports 2025/26. El conjunto blanco visita San Mamés obligado a ganar tras encadenar tres jornadas de la competición doméstica sin ganar y ceder el liderato al FC Barcelona.

