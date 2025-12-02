La rueda de prensa de Xabi Alonso previa al Athletic Club - Real Madrid, en directo

Menos balones recuperados en campo contrario: "Los jugadores tienen claro qué es lo que podemos hacerlo y cómo mejorarlo. Está la organización y la energía para hacerlo. Sin organización es imposible y eso hay que trabajarlo. En la segunda el otro día mejoramos mucho y tuvimos más oportunidades. Pero todo parte de tener ese convencimiento y de controlar la defensa defensiva y ofensiva. Si no defiendes bien, no atacas bien y al revés lo mismo".