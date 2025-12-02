En directo
REAL MADRID
La rueda de prensa de Xabi Alonso previa al Athletic Club - Real Madrid, en directo
El entrenador merengue comparece en la previa del partido del Real Madrid contra el Athletic Club en San Mamés
Sigue en directo hoy en SPORT la rueda de prensa de Xabi Alonso previa al Athletic Club - Real Madrid correspondiente a la jornada 19 de LaLiga EA Sports 2025/26. El conjunto blanco visita San Mamés obligado a ganar tras encadenar tres jornadas de la competición doméstica sin ganar y ceder el liderato al FC Barcelona.
Araujo para un tiempo por salud mental: "Sobre todo hay que respetar las necesisades de los jugadores, no son máquinas, son personas, mucha exigencia y responsabilidad. Si es por el bien del chico, me parece lógico".
El equipo tiene que dar más: "El calendario es exigente para todos y mantener el nivel de energía al cien por cien es complicado, pero sí se puede mejorar. Saltos en presión, constancia, regularidad, eso viene también de cuando tienes un buen feeling. Son sensaciones sobre el campo, cuando el equipo fluye se tienen más. Queremos llegar a ese punto".
¿Gonzalo merece más?: "Sin duda que su rendimiento en el Mundiald e Clubes fue espectacular, ahora no está teniendo los minutos que probablemente merecería, pero en el Mundial no estaba Kylian y ahora sí. Gonzalo es inteligente y sabe dónde está, conoce la plantilla y la exigencia, está siempre preparado y le necesitamos".
Expectativas con la plantilla: "Vas cambiando y aprendiendo y actualizando, compartiendo matices, ideas. Esto ha salido bien, esto podemos corregirlo. No es una foto fija, es dinámica, que va evolucionando y los partidos te van guiando mucho, qué podemos mejorar o qué cosas no funcionan".
Menos balones recuperados en campo contrario: "Los jugadores tienen claro qué es lo que podemos hacerlo y cómo mejorarlo. Está la organización y la energía para hacerlo. Sin organización es imposible y eso hay que trabajarlo. En la segunda el otro día mejoramos mucho y tuvimos más oportunidades. Pero todo parte de tener ese convencimiento y de controlar la defensa defensiva y ofensiva. Si no defiendes bien, no atacas bien y al revés lo mismo".
"Después del partido del Barça y después del del Valencia, probablemente los que tenéis o tienen esas dudas no habrían hecho esa pregunta. Hemos perdido un poquito de calidad y energía en el juego, todos se ven afectados", sobre Bellingham y Arda jugando juntos.
¿A qué juega el Real Madrid?: "Jugamos a fútbol y a hacerlo lo mejor posible, los jugadores intentan dar el máximo, ha habido partidos buenos y otros en los que nos ha faltado jugar mejor".
Charlas con el presidente: "Sí que he vuelto a hablar y las conversaciones son muy positivas, con muy buen tono, eso hemos hablado, revertir los resultados".
Dudas sobre Xabi Alonso: "Estamos donde estamos, en la clasificaicón y en la Champions. Con la exigencia convivimos, y con las críticas, es el Real Madrid y hay que centrarse en trabajar, mejorar y ganar partidos para estar donde queremos estar en abril/mayo, disputándolo todo".
Alternativa en el banquillo: "No son preguntas para mí, lo mío es el partido de mañana, preparar con el equipo lo que tenemos, sabemos el momento de la temporada, queda mucho, está todo igualado y quedan muchos puntos por disputar, puede dar muchas vueltas. El corto plazo es mañana, Bilbao, ganar en San Mamés para tener la sensación de volver a ganar fuera de casa. Nos está costando, es la realidad".
