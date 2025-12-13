En directo
real madrid
La rueda de prensa de Xabi Alonso previa al Alavés-Real Madrid, en directo
El entrenador del Real Madrid comparece ante los medios de comunicación en la previa de la jornada 16 de LaLiga EA Sports 2025/26
Sigue en directo hoy en SPORT la rueda de prensa de Xabi Alonso previa al Alavés - Real Madrid correspondiente a la jornada 16 de LaLiga EA Sports 2025/26 que tendrá lugar este domingo a las 21.00 horas en Mendizorroza.
Ahora mismo están los jugadores blancos entrenando sobre el césped de la Ciudad Real Madrid. Mbappé entrena con normalidad a la espera de saber si podrá ser titular el domingo. Cuando termine el entrenamiento arrancará la rueda de prensa del tolosarra.
¡Buenos días!
¡Hoooola a todos! Este domingo Xabi Alonso se juega su puesto en Mendizorroza. El tolosarra sabe que puede ser su última oportunidad y deberá sumar los tres puntos para seguir en el cargo. Hoy podrás seguir su rueda de prensa previa al duelo ante el Alavés, en directo en SPORT.
