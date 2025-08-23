Suscripción

La rueda de prensa de Xabi Alonso, en directo

El entrenador del Real Madrid comparece ante los medios de comunicación en la previa del partido contra el Oviedo

El técnico del Real Madrid, Xabi Alonso, en rueda de prensa

El técnico del Real Madrid, Xabi Alonso, en rueda de prensa / EFE

Jordi Carné

Jordi Carné

Después de empezar LaLiga con un triunfo por la mínima contra Osasuna en el Santiago Bernabéu, el Real Madrid visita este domingo al Real Oviedo con el objetivo de seguir sumando y mejorar sensaciones. Xabi Alonso, entrenador merengue, comparece hoy ante los medios de comunicación para analizar la actualidad blanca en la previa del encuentro correspondiente a la segunda jornada de LaLiga EA Sports 2025/26.

