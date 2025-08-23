La rueda de prensa de Xabi Alonso, en directo

La posición de Mastantuono

"Puede jugar tanto en la última línea como de enganche. En River jugó muchas veces de '10', un poco más como mediapunta. Tiene calidad para jugar en las dos posiciones. Tiene mobilidad, capacidad de asociación... Le gusta relacionarse con los futbolistas que tiene alrededor. No lo contemplamos como doble pivote, pensamos en él para demarcaciones más avanzadas".