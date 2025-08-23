DIRECTO
REAL MADRID
La rueda de prensa de Xabi Alonso, en directo
El entrenador del Real Madrid comparece ante los medios de comunicación en la previa del partido contra el Oviedo
Después de empezar LaLiga con un triunfo por la mínima contra Osasuna en el Santiago Bernabéu, el Real Madrid visita este domingo al Real Oviedo con el objetivo de seguir sumando y mejorar sensaciones. Xabi Alonso, entrenador merengue, comparece hoy ante los medios de comunicación para analizar la actualidad blanca en la previa del encuentro correspondiente a la segunda jornada de LaLiga EA Sports 2025/26.
La mejor versión de Mbappé
"Intentaré ayudarle, que el equipo le ayude y que él ayude el equipo. Es una pieza fundamental por la influencia que tiene en el resto de jugadores. Una de las claves de la temporada es saber encajar todo el talento en el colectivo".
Centrado en crecer
"Me preocupa nuestro nivel. Creo que cada semana vamos a estar mejor y vamos a ir creciendo como equipo"
Flexibilidad táctica
"Con pocos partidos tienes poca información. Tenemos que concretar lo que queremos hacer, pero tenemos futbolistas para jugar con varios esquemas. Podemos tener esa flexibilidad porque algunos jugadores ya han jugado en otros sistemas"
Más preguntas sobre Vinicius
"Le veo bien. Llevamos poco, una semana preparando el partido de Osasuna y estos días. Le veo bien, todos están muy motivados. Todas las temporadas son importantes en el Madrid, pero todos están con buena predisposición y esto es fundamental".
Mastantuono y los cánticos con su nombre, Franco
"No he hablado de esto con él, lo veo bien. Se está integrando bien, con una sonrisa más que con una preocupación. Parece que lleve más tiempo del que realmente lleva".
Bellingham tendrá que adaptarse a su sistema
"Es un sistema en el que puede encajar bien Jude. Hay que adaptarse. Vamos a tener que convivir con lesiones, no podemos pensar en jugadores fijos. Nadie va a jugar todos los minutos. Todos van a tener su rol".
La posición de Mastantuono
"Puede jugar tanto en la última línea como de enganche. En River jugó muchas veces de '10', un poco más como mediapunta. Tiene calidad para jugar en las dos posiciones. Tiene mobilidad, capacidad de asociación... Le gusta relacionarse con los futbolistas que tiene alrededor. No lo contemplamos como doble pivote, pensamos en él para demarcaciones más avanzadas".
Satisfecho con la plantilla
"Estoy contento con la plantilla que tenemos, pero siempre hay que estar preparado para que pueda haber algún cambio en el mercado"
Las acciones a balón parado
"Todavía no hemos podido trabajar demasiado, pero hay jugadores que tienen mucha calidad. Arda, Trent, Franco Mastantuono, Kylian... Tenemos muchas opciones con buen golpeo para las acciones a balón parado".
