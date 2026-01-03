Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Convocatoria Barcelona
REAL MADRID

La rueda de prensa de Xabi Alonso previa al Madrid - Betis, en directo

El entrenador vasco comparece ante los medios de comunicación en la previa del primer partido del año del conjunto blanco

¿Llega Mbappé a la Supercopa?

¿Llega Mbappé a la Supercopa?

Real Madrid TV

Maria Tikas

Maria Tikas

El Real Madrid empieza el año 2026 con un partido en el Santiago Bernabéu contra el Real Betis. El equipo de Xabi Alonso, sin Kylian Mbappé, buscará los tres puntos ante un rival complicado para llegar con buenas sensaciones a la Supercopa de España. El entrenador vasco comparece este sábado ante los medios de comunicación para analizar las sensaciones blancas tras el parón navideño. Sigue la rueda de prensa en directo en SPORT.

