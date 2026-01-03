En directo
REAL MADRID
La rueda de prensa de Xabi Alonso previa al Madrid - Betis, en directo
El entrenador vasco comparece ante los medios de comunicación en la previa del primer partido del año del conjunto blanco
El Real Madrid empieza el año 2026 con un partido en el Santiago Bernabéu contra el Real Betis. El equipo de Xabi Alonso, sin Kylian Mbappé, buscará los tres puntos ante un rival complicado para llegar con buenas sensaciones a la Supercopa de España. El entrenador vasco comparece este sábado ante los medios de comunicación para analizar las sensaciones blancas tras el parón navideño. Sigue la rueda de prensa en directo en SPORT.
Hasta aquí la rueda de prensa de Xabi Alonso
¿Hubiese esperado después de la Supercopa para la cesión de Endrick?
"La decisión está tomada y no hay vuelta atrás. Endrick está allí y nosotros afrontaremos la Supercopa con los jugadores que tenemos"
"Vamos a echar mucho de menos a Kylian, nos estaba dando mucho. Hay que convivir con las lesiones, nunca son bienvenidas. Pero hay que confiar y yo confio mucho. El espíritu del equipo es fundamental"
Periodista: ¿tan difícil es convencer a alguien como Mbappé que a veces es mejor parar?
"La gestión con jugadores que siempre están pensando en ayudar al equipo es fácil, con jugadores que siempre quieren ganar"
La ausencia de Huijsen en el entrenamiento
"Tenía unas molestias y queríamos ser cautos, que no tuviese carga innecesaria. Mañana decidiremos"
¿Qué figura necesitaría?
"Yo trabajo con la base y la plantilla que tenemos. Es mi trabajo y mi deber exprimir y ser lo más efectivo posible para que encajen las piezas. Estamos en el proceso. Y como he dicho antes, siempre hay que estar atentos a mejorar si es posible. Sin nombres"
Vinicius y los pitos del Bernabéu
"Le veo bien. Con alegría, sonriente. A todos nos ha venido bien el parón para resetear y coger buena energía. Mañana somos nosotros los que tenemos que dar. Y si eso fluye en ambas direcciones, disfrutaremos"
Más de Mbappé: ¿imprudencia o mala suerte?
"A raíz de cada partido hacemos valoraciones y tomamos decisiones. Vamos a hacer todo de nuestra parte para que llegue lo antes posible"
Endrick
"Creo que en el momento que está de su carrera, después de venir de Brasil a Europa, necesita jugar. Entiendo que haya tomado esta decisión y que el club haya querido invertir a medio plazo para que tenga experiencia. Jugadores que están en otros clubes crecen y espero que sea así. Le seguiremos muy de cerca"
¿Cuánto tiempo de baja para Mbappé?
"Vamos a ir apurando los plazos. Es mucho de sensaciones. Vamos a hacer lo posible para que esté listo lo antes posible. ¿Cuándo es lo antes posible? Esta es la pregunta. No lo sé. Igual en la siguiente rueda de prensa pre partido te lo diré más claro"
Carvajal y el liderazgo
"Sí que ha podido entrenar, ha completado las sesiones de ayer y hoy. La convocatoria la diremos mañana por la mañana, tenemos cosas en el tintero y queremos esperar"
"En todos los equipos, los jugadores que tienen peso en el campo y fuera de él, por lo que han vivido, son necesarios, y Carva es uno de esos. El jugador que empezó en 2014 y el que es ahora sigue siendo muy competitivo y su influencia es mayúscula. Nos hubiese gustado tenerlo más cerca este tiempo. Vamos a ayudarle para que vaya encontrando su mejor estado físico. Pero solo con tenerlo cerca ya ayuda"
