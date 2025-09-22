Xabi Alonso evita "hacer bola" con Vinicius y mantiene sus sospechas con los árbitros: "Los datos son los datos"

Xabi Alonso ha conseguido que los resultados le acompañen en una nueva era de la que él mismo puso el inicio. El Mundial de Clubes no contó para el vasco. Pleno de triunfos, pero no exentos de ruido, porque uno de sus tótems, Vinicius, ya no tiene esa consideración. Los inamovibles son Courtois, Carreras, Tchouaméni y Mbappé. El resto tiene que entender la alternancia y el brasileño no ha sido capaz de aceptarlo.

El técnico vasco evitó "hacer bola", como definió las insistentes preguntas por el malestar generado en Vinicius. "Yo he sido jugador. Yo también cuando me sustituian no es el mejor momento. Lo llevo con naturalidad y hablamos de las cosas. Me gusta estar cerca de los jugadores. No hago una gran bola de ello", defendió Xabi Alonso, intentando poner por delante de todo los resultados, que, hasta el momento, aminoran el debate.

"Después del partido hablé con los jugadores y estaban todos contentos: por la victoria y con ganas de seguir mejorando. Eso es lo que necesitamos, hacer equipo y tener espíritu colectivo. Todos los futbolistas entienden el rol que queremos para el equipo y van sumando", insiste Xabi Alonso, centrado en el Levante como si fuese el partido final: "Yo estoy contento con Vinicius, estamos empezando al temporada. Tiene que seguir sintiéndose agusto. Todavía queda muchísimo"

El modo de poner en el centro solo lo que tiene que ver con el fútbol, aunque él sabe, mejor que nadie, que alrededor del balón hay mucho más. Pero está queriendo no meterse en más charcos de los necesarios. Ni siquiera dio su valoración sobre el Balón de Oro, frente al que el Real Madrid ha tenido un posicionamiento muy claro en forma de plantó colectivo, que no individual. Le preguntaron si lo merecería Dembélé y respondió lo siguiente: "Ya veremos lo que pasa. Veo mucho fútbol, pero no es mi tema el Balón de Oro. Veremos después de la gala quién es el galardonado. No he pensado demasiado en ello".

Hansi Flick, en el partido ante el Getafe / Andreu Dalmau / EFE

Cuando le pusieron la comparativa de Flick, quien dijo que era necesario acudir a galas como el Balón de Oro por compañerismo, volvió la linea continuista. "Tenemos partido del Levante y nos vamos a muchos puntos. Mi cabeza no está en el Balón de Oro", insistió. Con ese impermeable que lleva en todas las ruedas de prensa respondió a una de las polémicas que sí el salpicó, como fue su conversación con Gil Manzano, al que le dijo, tras la roja de Huijsen en Anoeta: "Jesús, me hacéis sospechar".

Solo ahí salió una respuesta adornada con una sonrisa: "Los datos son los datos". Aunque estos admiten diferentes lecturas, según la estadística que se tome: penaltis, faltas para una amarilla, rojas... "Estamos mejor y en el camino, pero todavía podemos estar mejor. Estamos en construcción de pilares y fundamentos. Tenemos que ser más constantes en la repetición. Son cinco partidos de Liga y uno de Champions. Es nada, pero tenemos que tener esa ambición de querer más", concluyó desde el escudo que ha montado para poner al colectivo sobre las individualidades. Un sistema que, por el momento, sostienen los resultados.