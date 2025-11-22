Saltar al contenido principalSaltar al pie de página
REAL MADRID

La rueda de prensa de Xabi Alonso, en directo

El entrenador del Real Madrid comparece ante los medios de comunicación en la previa de la visita al Elche

Xabi Alonso, en rueda de prensa

Xabi Alonso, en rueda de prensa / Javier Lizon

Jordi Carné

Jordi Carné

El Real Madrid vuelve a la competición este domingo con una visita al Elche en el compromiso correspondiente a la jornada 13 de LaLiga EA Sports 2025/26. Xabi Alonso comparece ante los medios de comunicación para analizar la actualidad blanca tras dos semanas de largo parón de selecciones.

