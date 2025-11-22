La rueda de prensa de Xabi Alonso, en directo

Momento físico de la plantilla

"No relaciono el momento futbolístico con el físico. Nosotros hacemos una preparación para competir al máximo durante todo el año. Vamos a entrar en una fase exigente del campeonato, con muchos partidos en pocos días. Físicamente los datos van mejor, hay que convivir con las lesiones. Veremos si podemos reducir la de Militao. Rüdiger está bien también. Es importante ir recuperando a jugadores".