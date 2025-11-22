En directo
REAL MADRID
La rueda de prensa de Xabi Alonso, en directo
El entrenador del Real Madrid comparece ante los medios de comunicación en la previa de la visita al Elche
El Real Madrid vuelve a la competición este domingo con una visita al Elche en el compromiso correspondiente a la jornada 13 de LaLiga EA Sports 2025/26. Xabi Alonso comparece ante los medios de comunicación para analizar la actualidad blanca tras dos semanas de largo parón de selecciones.
Equilibrio a todos los niveles
"¿Táctica o gestión de grupo? Las dos son importantes por el entorno en el que estamos. Hay que estar fuertes mentalmente y tener equilibrio para poder competir y que no sea una montaña rusa emocional tras cada partido. Tener un poquito de mano izquierda y un poquito de mano derecha".
Gestión de la plantilla
"Todo aquel que está disponible tiene las mismas posibilidades. Los necesitamos a todos. Todos van a poder jugar y tener su momento. El calendario es exigente y el hecho de estar frescos es muy importante. Queremos que todos se sientan partícipes"
¿Cómo se prepara un partido 'trampa' como el de mañana?
"Habiendo trabajado dos horas y medio con ellos para trasladarle lo que somos y qué tenemos delante. Diciéndoles quiénes somos, qué queremos y qué hay que hacer. No solo futbolísticamente, también mentalmente y físicamente. Como bien dices, todas las visitas son exigentes".
Rüdiger, cerca de volver
"Es una buena noticia que esté cerca de volver. Es importante que vuelva, sobre todo ahora con la lesión de Militao. Quizá para mañana no esté, pero creemos que sí que estará para Atenas".
El liderazgo de Courtois
“No solo los últimos partidos, también las últimas temporadas. Si hemos llegado a tantas finales en los últimos años ha sido en parte gracias a él. Su calidad, su forma de transmitir… Es un pilar y asume bien la responsabilidad en el equipo”.
Poca amenaza ofensiva del equipo
“Lo hemos analizado. No solo depende de Kylian, es una cuestión de todo el equipo. Cuando no marcamos, tenemos que buscar alternativas; que los goles vengan de los extremos o futbolistas de segunda línea, el balón parado… Tenemos que seguir trabajando”.
El dilema en el lateral derecho
"Hemos aprovechado este parón para trabajar individual y colectivamente con Trent. Fede Valverde puede jugar ahí, pero Trent ya está en mejores condiciones. Y no solo ellos. Militao también puede jugar ahí".
Cuatro partidos consecutivos a domicilio
"Es lo que hay. No tenemos ningún control, no podemos cambiarlo. Sabemos los condicionantes que implica jugar fuera de casa, pero el juego y la preparación es igual".
Momento físico de la plantilla
"No relaciono el momento futbolístico con el físico. Nosotros hacemos una preparación para competir al máximo durante todo el año. Vamos a entrar en una fase exigente del campeonato, con muchos partidos en pocos días. Físicamente los datos van mejor, hay que convivir con las lesiones. Veremos si podemos reducir la de Militao. Rüdiger está bien también. Es importante ir recuperando a jugadores".
