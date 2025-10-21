Saltar al contenido principalSaltar al pie de página
REAL MADRID

La rueda de prensa de Xabi Alonso y Courtois, en directo

El entrenador tolosarra y el guardameta comparecen ante los medios de comunicación en la previa del Real Madrid - Juventus

Xabi Alonso, antes del partido liguero contra el Getafe

Xabi Alonso, antes del partido liguero contra el Getafe / AP

Mario Roldán

Mario Roldán

El Real Madrid recibe a la Juventus este miércoles a las 21.00 horas en el Estadio Santiago Bernabéu. Los blancos, colíderes de la Champions con seis puntos en dos partidos, quieren seguir con el pleno de victorias ante el conjunto turinés, que llega al choque tras perder su primer encuentro de la temporada contra el Como. Xabi Alonso y Thibaut Courtois comparecen en rueda de prensa para analizar la actualidad madridista en la previa del duelo europeo.

