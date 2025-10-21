En Directo
REAL MADRID
La rueda de prensa de Xabi Alonso y Courtois, en directo
El entrenador tolosarra y el guardameta comparecen ante los medios de comunicación en la previa del Real Madrid - Juventus
El Real Madrid recibe a la Juventus este miércoles a las 21.00 horas en el Estadio Santiago Bernabéu. Los blancos, colíderes de la Champions con seis puntos en dos partidos, quieren seguir con el pleno de victorias ante el conjunto turinés, que llega al choque tras perder su primer encuentro de la temporada contra el Como. Xabi Alonso y Thibaut Courtois comparecen en rueda de prensa para analizar la actualidad madridista en la previa del duelo europeo.
Semana exigente
"La preparación es la misma, estar listo tácticamente. La afición nos anima a tope, cuando el Bernabéu es un volcán impresiona a los rivales. Que nos sigan apoyando hasta en los momentos difíciles".
Ha aprendido Vinicius?
"No es fácil que un estadio te busca, los jugadores te dan palos. Ha ido mejorando. Con Hazard o Diego Costa pasaba lo mismo, te buscan para quitarte del partido. Si él ha aprendido eso, es bueno y será perfecto para nosotros. Debe hacer su juego, porque es de los mejores del mundo".
Ley Wenger
"No sé si es el cambio más necesario que necesita el fútbol. Hay equipos que pierden 30 segundos en saques de banda y solo nos sancionan a los porteros con la regla de 8 segundos. Algunos equipos meten la línea más adelantada, pero con esta norma los equipos defenderán más atrás".
Vini
"Con 18 años muchos os burlásteis de él. No es fácil, en cada estadio cuando entra están en su contra. Es normal tener una respuesta, porque lo buscan desde el principio. Su entrada nos ayudó a generar más peligro, a encontrar el gol. Sé es injusto con él".
Censura LaLiga protesta
"Lleva tiempo haciendo esas cosas. No he visto jamás a un presidente hablar así. Ocultarlo y cambiar de por qué estamos protestanto es censurar y manipular, y eso es grave".
Partido Miami
"Adultera la competición. Es fácil hablar de la NBA, pero tienen 82 partidos y se juegan un sitio en playoff, que no les cambia nada. Aquí es lo contrario, no cumple con el convenio de los jugadores. No es correcto, debemos jugar en casa y fuera. No es lo mismo jugar fuera de casa, en LaLiga es complicado. Todo el mundo tiene que jugar en su casa y fuera de su casa."
Árbitros y declaraciones de Laporta
"Dice eso porque dice lo que tiene que decir por el caso Negreira. Desde que estoy aquí no nos han favorecido, más bien al contrario. Son humanos, no creo que nos hayan beneficiado".
Partido 300 con el Real Madrid
Courtois: "Orgulloso de llegar a ese número. Soñaba de niño jugar en el Real Madrid. Mañana jugamos contra un grande de Europa, aunque no llevan una buena racha. Va a ser un partido complicado, debemos demostrar que estamos en casa".
En breve arranca la rueda de prensa. Está previsto que Xabi Alonso y Courtois comparezcan a las 13:15 horas.
Quien apunta a regresar a la convocatoria es Alexander-Arnold. El lateral, que se lesionó el pasado 16 de septiembre ante el Marsella, ha entrenado al mismo ritmo que sus compañeros en las dos últimas sesiones.
