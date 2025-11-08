Saltar al contenido principalSaltar al pie de página
Suscripción

sport

Directos
DIRECTO

DIRECTO

REAL MADRID

La rueda de prensa de Xabi Alonso, en directo

Sigue en vivo en SPORT la comparecencia del entrenador del Real Madrid previa a la visita al Rayo Vallecano.

Xabi Alonso, en rueda de prensa

Xabi Alonso, en rueda de prensa / EFE

Denís Iglesias

Denís Iglesias

El Real Madrid visita este domingo al Rayo Vallecano con el objetivo de consolidar el liderato de LaLiga EA Sports 2025/26 antes del último parón de selecciones del año. Sigue en directo hoy en SPORT la rueda de prensa de Xabi Alonso previa al compromiso correspondiente a la jornada 12 de la Primera División española.

Actualizar
Ver más

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL