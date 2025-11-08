DIRECTO
REAL MADRID
La rueda de prensa de Xabi Alonso, en directo
Sigue en vivo en SPORT la comparecencia del entrenador del Real Madrid previa a la visita al Rayo Vallecano.
El Real Madrid visita este domingo al Rayo Vallecano con el objetivo de consolidar el liderato de LaLiga EA Sports 2025/26 antes del último parón de selecciones del año. Sigue en directo hoy en SPORT la rueda de prensa de Xabi Alonso previa al compromiso correspondiente a la jornada 12 de la Primera División española.
Termina la rueda de prensa de Xabi Alonso en Valdebebas, protegiéndose del impacto de la derrota de Anfield y centrando el foco el Vallecas, de vuelva a la Liga, donde el Madrid se siente cómodo. Pocos titulares de un entrenador vasco que ha perdido la frescura en las ruedas de prensa con el paso de las semanas.
Comentario de Bale
"Es un vestuario de mucha personalidad, con un proyecto nuevo y muchas ganas. Estoy muy contento con ellos y eso me hace tener energía".
Iñigo Pérez
"Yo veo sus equipos. Estuvo de segundo de Andoni Iraola, que lo está haciendo muy bien en la Premier. Iñigo ha cogido el relevo con mucha autoridad. Me gusta su personalidad y su forma de transmitir a los jugadores".
Situación del Rayo
"Es un muy bien equipo, tienen un gran entrenador, ya desde el año pasado. Domina muy bien su forma de jugar y a cualquier equipo que visita Vallecas le pone las cosas complicadas. Necesitaremos madurez".
Rodrygo
"Es una posibilidad que empiece titular por la derecha. Es una posibilidad".
Expectativas
"No digo que tenemos que estar así y se ha cumplido. Sabemos dónde estamos en LaLiga y la Champions, así como lo que va a venir. Es porterior a mañana. Tiene mucha importancia".
Detalles
"El partido de Liverpool está analizado, ahora toca Vallecas".
Irregularidad
"Nosotros queremos ser constantes en el rendimiento. No todos los partidos son iguales. No todos te sientes de la primera manera. Nunca tengo reproches".
Valverde
"Por las circunstancias ha jugado de lateral muy bien. Pero es flexible y tiene buena actitud. Es una opción a corto y medio plazo para el extremo".
Lo que corre el Madrid
"Hay que contextualizarlo. Son datos que hay que ver en cómo ha ido el partido. No hay que hacer valores definitivas por un solo partido".
