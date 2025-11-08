La rueda de prensa de Xabi Alonso, en directo

Termina la rueda de prensa de Xabi Alonso en Valdebebas, protegiéndose del impacto de la derrota de Anfield y centrando el foco el Vallecas, de vuelva a la Liga, donde el Madrid se siente cómodo. Pocos titulares de un entrenador vasco que ha perdido la frescura en las ruedas de prensa con el paso de las semanas.