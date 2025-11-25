Saltar al contenido principalSaltar al pie de página
REAL MADRID

La rueda de prensa de Xabi Alonso y Álvaro Carreras previa al Olympiacos-Real Madrid, en directo

El entrenador y el lateral izquierdo del Real Madrid comparecen en la previa de la visita del conjunto blanco al Olympiacos en la Champions League

Xabi Alonso, en rueda de prensa

Xabi Alonso, en rueda de prensa / EFE

Marc Gómez

Marc Gómez

El Real Madrid visita este miércoles al Olympiacos en la Champions League con el objetivo de poner punto final a su racha de tres partidos consecutivos sin ganar (una derrota y dos empates). Xabi Alonso, en el ojo del huracán, comparece ante los medios de comunicación acompañado de Álvaro Carreras. Sigue la rueda de prensa en directo hoy en SPORT.

