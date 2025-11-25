La rueda de prensa de Xabi Alonso y Álvaro Carreras previa al Olympiacos-Real Madrid, en directo

El Real Madrid visita este miércoles al Olympiacos en la Champions League con el objetivo de poner punto final a su racha de tres partidos consecutivos sin ganar (una derrota y dos empates). Xabi Alonso, en el ojo del huracán, comparece ante los medios de comunicación acompañado de Álvaro Carreras. Sigue la rueda de prensa en directo hoy en SPORT.

En el top-8 de la fase de liga Pese al mal momento y la derrota en Anfield, en UEFA Champions League el Real Madrid se encuentra entre los ocho primeros, en zona de clasificación directa a los Octavos.

Muchas dudas con el momento merengue Tras tres partidos sin conocer la victoria ante Liverpool, Rayo Vallecano y Elche, el equipo de Xabi Alonso ha viajado a Atenas con la necesidad imperiosa de ganar para dejar atrás las dudas.

Retraso en la rueda de prensa del club blanco Desde el conjunto madridista, tal como cuenta 'Marca', han comunicado que finalmente la rueda de prensa no iniciará hasta las 18:00, media hora más tarde de lo previsto.

En breves momentos comparecerán Xabi Alonso y Álvaro Carreras.

Si la rueda de prensa va con puntualidad, debería comenzar en cinco minutos.