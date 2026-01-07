Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

REAL MADRID

La rueda de prensa de Xabi Alonso y Bellingham previa al Atlético-Madrid de la Supercopa, en directo

Sigue en directo hoy en SPORT la comparecencia de prensa del entrenador vasco y el centrocampista inglés previa a las semifinales de la Supercopa de España

Marc Gómez

Marc Gómez

El Real Madrid se enfrentará al Atlético de Madrid este jueves (20.00 horas CET) en busca de una plaza para la final de la Supercopa de España. Xabi Alonso y Jude Bellingham atienden a los medios de comunicación en la previa del derbi en Arabia Saudí. Sigue la comparecencia en directo hoy en SPORT.

