En directo
REAL MADRID
La rueda de prensa de Xabi Alonso y Bellingham previa al Atlético-Madrid de la Supercopa, en directo
Sigue en directo hoy en SPORT la comparecencia de prensa del entrenador vasco y el centrocampista inglés previa a las semifinales de la Supercopa de España
El Real Madrid se enfrentará al Atlético de Madrid este jueves (20.00 horas CET) en busca de una plaza para la final de la Supercopa de España. Xabi Alonso y Jude Bellingham atienden a los medios de comunicación en la previa del derbi en Arabia Saudí. Sigue la comparecencia en directo hoy en SPORT.
Bellingham sobre si algun jugador decide los esquemas
"No tengo ningún poder en los esquemas ni ningún otro. No voy a hablar de eso porque es falso:"
Habla Bellingham
"Tengo una gran relación con Vinicius."
Bellingham sobre el futuro de Xabi
"No es una cuestión mía, yo juego porque soy jugador. Estamos segundos en Liga, bien situados en champions, no es un desastre, lo que pase mañana, que espero que sea una victoria no debería influir, aunque no es mi decisión."
Bellingham sobre que se jueguen torneos en países como Arabia
"El campo es de gran nivel, están preparados para albergar estos torneos. Creo que es una gran experiencia y pueden organizar grandes torneos."
Bellingham sobre el mal momento de Vinicius
"Creo que esta pregunta no es para mi. No puedo hablar sobre ello. Para mí Vinicius es un jugador eléctrico y crea muchas ocasiones, es importante ver todo. Queremos que esté a su mejor nivel y estoy seguro de que volverá a ese nivel."
Bellingham sobre asumir el cambio de rol con Mbappé
"No, realmente no. Creo que ya estaba acostumbrado a jugar con un delantero natural de mi época en Borussia, no es una cuestión solo de marcar más goles o menos. Disfruto este rol y poder aportar más en diferentes áreas. Los goles nunca han sido lo más importante para mí, ahora puedo aportar en más zonas."
Habla Bellingham sobre el partido ante el Atlético de Madrid
"El partido de mañana será difícil contra un rival duro. Sabemos lo que tenemos que hacer mañana."
Pese a que la rueda de prensa debía comenzar a las 17:15, aún no aparecen los protagonistas en la sala de prensa.
Empieza la rueda de prensa
Algo de retraso para el inicio de la rueda de prensa.
