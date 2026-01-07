La rueda de prensa de Xabi Alonso y Bellingham previa al Atlético-Madrid de la Supercopa, en directo

Bellingham sobre asumir el cambio de rol con Mbappé

"No, realmente no. Creo que ya estaba acostumbrado a jugar con un delantero natural de mi época en Borussia, no es una cuestión solo de marcar más goles o menos. Disfruto este rol y poder aportar más en diferentes áreas. Los goles nunca han sido lo más importante para mí, ahora puedo aportar en más zonas."