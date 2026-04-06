Vinicius dispara duramente contra Xabi Alonso: "No pude conectar con él, nunca había estado tanto tiempo sin marcar goles"

A estas alturas de la temporada, al Real Madrid solo le pueden rescatar líderes. Jugadores con fundamentos que vayan más allá de lo táctico, como Vinicius, cuya mejor versión ha logrado rescatar Arbeloa, quien le necesita más que nunca para salvar la temporada, algo solo posible a través de la Champions. Ambos, entrenador y, hoy por hoy, jugador franquicia, comparecieron en la previa al duelo del Bernabéu (martes, 21.00 horas). El brasileño, con el efecto recuerdo de la eliminatoria de hace dos temporadas.

Vinicius miró al pasado, más reciente de lo que alguno quieren ver. Lo hizo para hablar de su mala relación con Xabi Alonso. "Con Arbeloa he tenido una conexión especial como tuve con Ancelotti. Siempre me ha dejado claro lo que quiere de mí. Yo siempre he dado lo mejor de mí y lo voy a seguir dando. Creo que nunca había estado tanto tiempo sin marcar goles. He aprendido de este mal momento y quiero seguir aprendiendo. Los mejores jugadores siempre dan la vuelta", aseguró el brasileño.

Fue muy duro en su discurso contra el anterior entrenador del Real Madrid, del que ni siquiera se despidió: "Jugaba partidos, pero poco minutos. Pero cada entrenador tiene sus métodos y yo no conecté como el quería. Pero fue un aprendizaje y ojalá pueda seguir con Arbeloa, que tengo una conexión maravillosa con él y siempre me ha dado confianza".

También recordó el momento que se considera como la catarsis de la temporada madridista, su protesta por el cambio en el clásico: "Fue un momento que no fue bonito, pedí perdón a todos. Me gusta jugar todos los partidos y no salí ninguno. Luego con la cabeza fría puedes entender que te has equivocado. Soy joven y cada día es una experiencia nueva en la que puedes mejorar".