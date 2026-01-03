Xabi Alonso se abre a "mejorar" la plantilla con fichajes y el Madrid "apurará" los plazos con Mbappé

El parón le ha dado reposo mental a Xabi Alonso. Sabe que le durará lo que tarde en iniciarse el partido contra el Betis de este domingo en el Bernabéu (16.15). Un estadio por el que han pasado atracciones navideñas estos días, en pro de la felicidad y la concordia de estas fechas, pero que despidió en 2025 pitando a Vinicius. Uno de los suyos, aunque esta categoría está en cuestión esta temporada.

La gestión de Mbappé, a debate

"A Vini le veo bien, con alegría, sonriente. A todos nos ha venido bien el parón para refrescar. Mañana somos nosotros los que tenemos que dar para recibir, contagiar esas ganas y ese ritmo que necesitamos. Si ello fluye en ambas direcciones, disfrutaremos", dijo en una de sus primeras respuestas. Siempre dándole la soberanía efectiva al Bernabéu por encima de todas las cosas y por lo que pueda pasar.

Real Madrid TV

Cada nombre que sale a la palestra genera debate. Incluso el de Mbappé, el único que tuvo algo que celebrar el año pasado, aunque fuese en forma de récord individual. Sin embargo, su lesión en el regreso a los entrenamientos, después de haber engordado una marca de tantos que solo le importaba a él, volvió a levantar asperezas. Ahora, el francés trabaja para recomponer la falta de gestión en su rendimiento.

"Vamos a ir apurando los plazos, pero Kylian es mucho de sensaciones. ¿Cuándo es lo antes posible? Esa es la pregunta. No lo sé. ¿Supercopa? Esperemos que sí", explicó Xabi Alonso, quien negó haber cometido una imprudencia dejando que Mbappé lo jugase todo, por ejemplo, en Copa frente al Talavera. Ese día dijo un lastimero "pues ha sido decisivo" después de ver cómo su equipo pasaba al límite contra un Primera RFEF.

"La gestión con jugadores que tienen ambición siempre es fácil y luego mi trabajo es tomar decisiones y las asumo yo", defendió en su primera comparecencia del 2026. Una frase que encierra un componente de autoafirmación después de meses en los que ha sentido cómo el resto decidían por él o directamente obviaban sus órdenes. Por eso le ha venido bien recargar pilas en Donosti, junto a los suyos.

La salida de Endrick y el regreso de Carvajal

Ahora, vuelve a la carga en un año nuevo, pero con viejas costumbres, como la de poner en entredicho si el Madrid es efectivamente un proyecto bien planificado, a pesar del desembolso que se hizo en el mercado de verano. "Es nuestra obligación siempre estar atentos, aunque estamos contentos con la plantilla", dijo, para dejar abierta la plantilla a nuevos refuerzos. Sabe que no llegarán, salvo giro imprevisto de las circunstancias que solo empujaron a Endrick fuera del Madrid rumbo al Lyon.

Carvajal vuelve a entrenar con el Real Madrid antes del partido contra el Betis / Atlas News

Pero es consciente igualmente de que debe defender su territorio y dar a entender, aunque sea con respuestas solapadas, que se cometieron imprudencias como el hecho de no fichar un mediocampista creativo. Algo que él reclamó y que el Madrid tuvo en su mano. "Yo trabajo con la base que tenemos, con la plantilla que tenemos, y es mi deber exprimir. Estamos en el proceso todavía, como momentos buenos y no tan buenos. Y siempre atentos a mejorar, sin nombres", insistió.

Aunque la mejora tendrá que venir desde los de dentro, como Rodrygo, del que consiguió recuperar una buena versión en el tramo final de 2025. "Puede jugar en cualquiera de los tres carriles del ataque. Para suplir la baja de Kylian tenemos diferentes opciones y Rodrygo es una de ellas", confesó un entrenador que arrancó su proyecto sin Mbappé. Un inicio de Mundial de Clubes en el que sintió una libertad que nunca más ha vuelto a tener.

Por eso, ahora necesita tejer nuevas alianzas en el vestuario que le permita, como mínimo, superar el desafío de la Supercopa. Un torneo envenenado que no vale casi nada si se gana, pero que es un martirio si se pierde. Ahí entran en juego hombres como Carvajal, otro de los que le quiere quitar tiempo al tiempo para llegar a Arabia. Su personalidad y su influencia en el equipo es mayúscula. Nos hubiera gustado tenerlo cerca estos dos meses", explicó, dando sentido a lo vivido y a lo que viene.