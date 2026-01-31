En directo
REAL MADRID
La rueda de prensa de Arbeloa previa al Real Madrid - Rayo Vallecano, en directo
Sigue en directo hoy en SPORT la comparecencia ante los medios de comunicación de Álvaro Arbeloa previa a la jornada 22 de LaLiga EA Sports 2025/26
Álvaro Arbeloa atiende a los medios de comunicación este sábado alrededor de las 13 horas para analizar la actualidad del Real Madrid tras la derrota contra el Benfica en la Champions League y en la previa del partido de LaLiga en el Santiago Bernabéu contra el Rayo Vallecano.
Rueda de prensa de Arbeloa
¡Muy buenos días! Feliz sábado. En este directo de SPORT podrán seguir en directo la comparecencia de Álvaro Arbeloa previa al Real Madrid - Rayo Vallecano. Bienvenidos.
- Así quedan los cruces de los playoffs de la Champions League: cuadro, rivales de Real Madrid y Atlético, fechas y horarios
- Flick: 'He cambiado de opinión sobre Dro
- Alcaraz - Zverev en directo hoy: resultado y ganador de las semifinales del Open de Australia
- La gran novedad en la delantera que prepara Flick
- Sorteo Champions League: cuadro, emparejamientos del playoff y rivales de Real Madrid y Atlético
- Nuevo revés judicial al Madrid en el 'caso Negreira'
- El gran cambio de Pedri
- Deco desvela por qué el Barça nunca quiso fichar a Estevao