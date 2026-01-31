Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Convocatoria BarcelonaManolo GonzálezSabalenka - RybakinaEmeryAlcaraz - Djokovic horarioElche - BarcelonaRaphinhaElche - Barcelona horarioElche - Barcelona alineacionesOsasuna - VillarrealVolkanovski vs Diego LopesCruces playoffs ChampionsCruces Europa LeagueRivales Barcelona ChampionsRival Real Madrid ChampionsFechas playoffs ChampionsNadalPedriMercado de FichajesJorge ReyGonzalo Bernardos
instagramlinkedin
En directo

En directo

REAL MADRID

La rueda de prensa de Arbeloa previa al Real Madrid - Rayo Vallecano, en directo

Sigue en directo hoy en SPORT la comparecencia ante los medios de comunicación de Álvaro Arbeloa previa a la jornada 22 de LaLiga EA Sports 2025/26

Álvaro Arbeloa, en rueda de prensa

Álvaro Arbeloa, en rueda de prensa / EFE

Jordi Carné

Jordi Carné

Álvaro Arbeloa atiende a los medios de comunicación este sábado alrededor de las 13 horas para analizar la actualidad del Real Madrid tras la derrota contra el Benfica en la Champions League y en la previa del partido de LaLiga en el Santiago Bernabéu contra el Rayo Vallecano.

Actualizar

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL