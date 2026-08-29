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REAL MADRID
La rueda de prensa de José Mourinho, en directo: última hora del Real Madrid en vivo
Sigue en directo hoy en SPORT la rueda de prensa de José Mourinho previa al Real Madrid - Málaga de la tercera jornada de LaLiga EA Sports 2026/27
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Comparecencia en Valdebebas
¡Buenos días! Feliz sábado. En este directo de SPORT podrán seguir la rueda de prensa de José Mourinho en la previa del Real Madrid - Málaga de la tercera jornada de LaLiga EA Sports 2026/27. ¡Bienvenidos!
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