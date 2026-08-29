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La rueda de prensa de José Mourinho, en directo: última hora del Real Madrid en vivo

Sigue en directo hoy en SPORT la rueda de prensa de José Mourinho previa al Real Madrid - Málaga de la tercera jornada de LaLiga EA Sports 2026/27

José Mourinho, entrenador del Real Madrid, en rueda de prensa

José Mourinho, entrenador del Real Madrid, en rueda de prensa / Europa Press

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