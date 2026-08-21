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La rueda de prensa de José Mourinho, en directo: última hora del Real Madrid antes del debut en Liga, en vivo

Sigue en directo hoy en SPORT la comparecencia de José Mourinho en la previa del RCD Espanyol - Real Madrid

Mourinho: "Entre Valverde y Tchouameni hay normalidad, amistad, cooperación... Es como si no hubiera pasado nada"

Mourinho: "Entre Valverde y Tchouameni hay normalidad, amistad, cooperación... Es como si no hubiera pasado nada"

Mourinho: "Entre Valverde y Tchouameni hay normalidad, amistad, cooperación... Es como si no hubiera pasado nada" / REAL MADRID TV

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