La rueda de prensa de José Mourinho, en directo: última hora del Real Madrid antes del debut en Liga, en vivo

Mourinho: "Es siempre difícil entrar en un nuevo club. Decir a alguien que no continuará es algo que no es agradable. Intento traer a gente que va a inculcar un modo de trabajar y en los que tengo mucha confianza. Trabajamos con siete analistas y yo he traído uno. Estoy contento de que sea así, porque significa que ya hay gente de mucha calidad y solo hace falta conectarlo con mi forma de trabajar. Lo mismo pasa a nivel de responsable de rendimiento ¿Khedira? En todos los clubes me gusta a un perfil de la casa. En mi primera etapa fue Aitor [Karanka]. Ahora, pensando en. Xabi [Alonso], Álvaro [Arbeloa], Luka aún está jugando, Granero es un 'business man'... Cuando hable con 'Sami' escuché lo que quería escuchar. 'Si tengo que venir mañana desde Estados Unidos, vengo mañana', me dijo. Por otro lado, me supo mal por Llopis y Nuno. No los conozco y quizás no debería haberlo hecho, pero el entrenador de porteros es fundamental y yo quería a alguien de mi máxima confianza. Por eso decidí cambiar. He pensado que Antonio Pintus y Silva podían encajar bien. Tienen historias y modos de pensar las cosas diferentes. Estoy muy contento por cómo está trabajando el 'staff'. Si no va bien, significará que el entrenador es malo".