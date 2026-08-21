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La rueda de prensa de José Mourinho, en directo: última hora del Real Madrid antes del debut en Liga, en vivo
Sigue en directo hoy en SPORT la comparecencia de José Mourinho en la previa del RCD Espanyol - Real Madrid
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Finaliza la comparecencia
45 minutos de rueda de prensa de Mourinho. Muchas reflexiones y pocos titulares de un José muy relajado. "No vamos a negociar cosas que no son negociables", ha dicho en un claro aviso a navegantes a la plantilla. También ha reconocido que Rodri hubiera sido la "guinda" de su proyecto, pero que el centro del campo del Madrid "tiene mucha calidad" sin el MVP del Mundial, que ha firmado con el Barça en una decisión deportiva... y significativa.
¿Qué le recomendaría el Mourinho de 2013 al actual?
Mourinho: "Buena pregunta filosófica. Es difícil. El Mourinho de hoy es el que está en condiciones de aconsejar al de 2013. Es el padre el que aconseja al hijo y no al revés. Tienes que estar siempre muy tranquilo. Para mí es mucho más fácil estarlo ahora que hace 5, 10 o 20 años. En una semana tienes, como máximo, tres partidos de fútbol, unas cuatro horas y medias. Son las horas que hay entre cada uno de los partidos en las que hay que tener tranquilidad. Estoy en mejores condiciones ahora que cuando llegué por primera vez".
¿Contactos en la eliminatoria de Champions entre Madrid y Benfica?
Mourinho: "No tuve contacto ninguno. Me quedé en el garaje. Bromas a parte, era un partido muy importante para el Madrid y el Benfica. Cuando me dijeron que el Real Madrid estaba interesado en mí, no le di importancia porque cada año sonaba algo. Cuando contactaron conmigo, ya estábamos eliminados. Ahí sí que me llegó la pregunta sobre si estaba interesado, quedaban dos partidos de campeonato o algo así".
Mourinho: "Es siempre difícil entrar en un nuevo club. Decir a alguien que no continuará es algo que no es agradable. Intento traer a gente que va a inculcar un modo de trabajar y en los que tengo mucha confianza. Trabajamos con siete analistas y yo he traído uno. Estoy contento de que sea así, porque significa que ya hay gente de mucha calidad y solo hace falta conectarlo con mi forma de trabajar. Lo mismo pasa a nivel de responsable de rendimiento ¿Khedira? En todos los clubes me gusta a un perfil de la casa. En mi primera etapa fue Aitor [Karanka]. Ahora, pensando en. Xabi [Alonso], Álvaro [Arbeloa], Luka aún está jugando, Granero es un 'business man'... Cuando hable con 'Sami' escuché lo que quería escuchar. 'Si tengo que venir mañana desde Estados Unidos, vengo mañana', me dijo. Por otro lado, me supo mal por Llopis y Nuno. No los conozco y quizás no debería haberlo hecho, pero el entrenador de porteros es fundamental y yo quería a alguien de mi máxima confianza. Por eso decidí cambiar. He pensado que Antonio Pintus y Silva podían encajar bien. Tienen historias y modos de pensar las cosas diferentes. Estoy muy contento por cómo está trabajando el 'staff'. Si no va bien, significará que el entrenador es malo".
El encaje Vini-Mbappé-Bellingham
Mourinho: "Son jugadores increíbles. Quieren jugar con jugadores 'top' y la frustración la tienen cuando al lado no tienen a jugadores increíbles. La velocidad de pensamiento y ejecución de los mejores es superior a los que no son 'top'. Ancelotti ha encontrado el ecosistema perfecto para Vinicius, como Deschamps con Mbappé y Tuchel con Bellingham. Para mí será más difícil. Quiero que cuando jueguen los tres, se sientan cómodos sobre el campo. No quiero que hagan nada por obligación, sino porque crean que van a ayudar al equipo. Son futbolistas de mucha calidad y no son incompatibles. Tengo confianza de que van a hacer una buena temporada".
El fichaje frustrado de Rodri
Mourinho: "No tenemos un déficit. ¿Por qué quisimos fichar a Rodri? Sería la guinda. Es un gran jugador, es un futbolista con experiencia y 'status'. Cuando tienes a Tchouaméni, Valverde, Camavinga, Arda... Dentro de un tiempo, Güler podrá jugar en esta posición. Hoy aún no, pero lo hará. Tenemos a muchos buenos jugadores en el centro del campo".
El once ideal
Mourinho: "El primer once de 'Mou'... Vamos a ver quien tiene mejores contactos de vosotros [risas]. Los jugadores ya saben quién va a jugar. No soy de esconderlo y ellos lo saben. A lo mejor dentro de un par de horas vuestra información llegará, yo no voy a decirla. ¿Si tengo un once ideal? No, no lo tengo. No lo quiero tener, quiero tener la puerta abierta a la competición. Son muchísimos partidos. Vamos a entrar en un período de un partido cada tres días. Después se irán tres semanas de 'vacaciones' con las selecciones. Después no se sabe cómo llegarán. Tenemos un modelo y lo estamos trabajando. Sabemos como queremos presionar y jugar contra todos los sistemas posibles. Estamos acumulando cultura táctica. No quiero tener a un once ideal. Si hablamos de Trent y Dumfries o de Cucurella y Carreras por poner dos ejemplos, ninguno de ellos lo va a jugar todo y el otro nada. Tenemos mucha calidad".
¿Siente al equipo suyo?
Mourinho: "Ya es mi equipo. Para bien y para mal. Si vamos al concepto de el equipo 'perfecto', no lo es nunca. Cada día es una oportunidad para mejorar. Me gustan muchos los equipos que tienen al mismo entrenador por mucho tiempo. Es una manera de crecer acumulando informes, dinámicas, empatía. Un equipo siempre tiene margen de mejora. Tenemos un trayecto largo por recorrer, pero el fútbol y la competición no nos esperan. Mañana nos jugamos tres puntos. Los buenos partidos están para llegar. Ahí están. Hemos jugado de un modo bastante serio los amistosos, ahora hay que ir a por todas. Cada punto que se gana nos acerca a nuestro objetivo".
Más preguntas sobre Vinicius
Mourinho: "No sé el motivo de los problemas anteriores. Te digo la verdad, no lo sé. Él quiere ganar y estar confortable en el campo. Sabe lo que quiero yo sin ninguna duda desde el punto de vista táctico. Lo sabe perfectamente. Pienso que está feliz, que está cómodo con la manera con la que estamos preparando los partidos. Quiere ganar desde el primer día, desde antes de firmar su nuevo contrato. Cada conversación que hemos tenido ha acabado con la conclusión de que vamos a intentar ganar y ser felices".
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