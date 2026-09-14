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REAL MADRID
La rueda de prensa de José Mourinho, en directo: última hora de la previa del Elche - Real Madrid, en vivo
La sexta jornada de LaLiga se disputa entre semana y el Real Madrid intentará poner presión mañana martes en el Martínez Valero
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Finaliza la rueda de prensa de José Mourinho, que se marcha diciendo en tono irónico: "¿Ninguna pregunta sobre los penaltis?".
Rotaciones de los tres de arriba
"Confío mucho en el conocimiento del jugador en sí mismo. Hoy es importante. Son solamente dos. Es importante escuchar a los médicos, analizar los datos tras el entreno y mañana decidir. Si no existe nada anormal, voy con ellos mañana otra vez.".
Semana tres partidos
"Seis ruedas de prensa en una semana (risas). En otros países me ahorraban una. Seis en una semana... Estoy cansado de vosotros y vosotros de mí. Pero aquí estamos, porque es nuestro trabajo. Los jugadores, lo mismo. Hay que hacerlo. Elche y Atlético tienen los mismos partidos que nosotros. El Atlético tiene un día más para descansar, pero luego tienen uno menos. Si me decís de ahorrar una, os traigo algo para picar".
Diomande
"No le falta nada. Si estuviera en otro equipo, sería titular 90 minutos. La plantilla es fuerte, hay muchas opciones. Si el entrenador se fija en 10 jugadores se olvida de los otros. Se pierde a nivel de competitividad, de motivación. Tenemos a Diomande, Arda, Vini y en enero a Rodrygo. Es difícil que sea indiscutible".
Doble pivote
"No es defensivo poner a Tchouaméni y Camavinga. Cucurella y Carreras, Trent y Dumfries, los centrales... Estamos trabajando para tener a toda la plantilla enchufada. Es importante para el día a día, para la motivación. Los dos jugadores del centro del campo se pueden alterar, puede ser uno más o dos más uno. Con un seis y dos ochos, no siempre con Bellingham de 10. Depende de cada jugador hay equilibrios. Una cosa es Camavinga y Tchouaméni, y otra Valverde y Jude. Tratamos de encontrar equilibrios".
Lamine Yamal
"No opino sobre declaraciones de un jugador. Respeto las opiniones de todos, pero no comento".
Más sobre Tchouaméni
"Pienso que tendrá más minutos. Con el Inter tuvo 10 y ya dudamos. En los próximos tendrá más, porque cada vez se siente mejor. Mañana seguro que jugará, no sé cuánto tiempo".
Lesiones
"Conozco los números, no el proceso. Estamos metidos en un plan global, normal y profesional. Una interacción entre todos: jugadores, departamento técnico (con gente que tiene capacidad de prevenir las lesiones y un departamento médico involucrado, con trabajo invisible. Los jugadores llegan más pronto no por capricho, sino por trabajo en el gimnasio, antes del entrenamiento. Trabajan 35 minutos dentro, antes de entrar al campo. Estamos trabajando bien, con números positivos. El otro día, Valverde sale al descanso por prevención, tenía un pequeño problema. Lo quitamos también por el resultado. Necesitas un poco de suerte, sobre todo, con lesiones traumáticas y de rodilla".
Tchouaméni
"No sé cuál es la idea de Zidane con él. Hay que respetar su idea. Tampoco sé qué es lo mejor para él: trabajar con cuatro jugadores y otros cuatro del Castilla o con la selección. Lo mejor sería selección, pero con minutos controlados, sin acumular esfuerzos. Se pueden agravar los problemas musculares. No he hablado con Zidane, pero es un hombre con sentido común. Hará lo mejor con él. Que ayude a la selección sin perjudicar el futuro del jugador. Tengo confianza en que Zidane hará las cosas bien".
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