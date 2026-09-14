La rueda de prensa de José Mourinho, en directo: última hora de la previa del Elche - Real Madrid, en vivo

Lesiones

"Conozco los números, no el proceso. Estamos metidos en un plan global, normal y profesional. Una interacción entre todos: jugadores, departamento técnico (con gente que tiene capacidad de prevenir las lesiones y un departamento médico involucrado, con trabajo invisible. Los jugadores llegan más pronto no por capricho, sino por trabajo en el gimnasio, antes del entrenamiento. Trabajan 35 minutos dentro, antes de entrar al campo. Estamos trabajando bien, con números positivos. El otro día, Valverde sale al descanso por prevención, tenía un pequeño problema. Lo quitamos también por el resultado. Necesitas un poco de suerte, sobre todo, con lesiones traumáticas y de rodilla".