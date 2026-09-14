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La rueda de prensa de José Mourinho, en directo: última hora de la previa del Elche - Real Madrid, en vivo

La sexta jornada de LaLiga se disputa entre semana y el Real Madrid intentará poner presión mañana martes en el Martínez Valero

Mourinho, en la rueda de prensa previa al partido ante el Elche

Mourinho, en la rueda de prensa previa al partido ante el Elche / AFP7 vía Europa Press / AFP7 vía Europa Press

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Mario Roldán

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