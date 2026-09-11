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Real Madrid
La rueda de prensa de José Mourinho, en directo: última hora de la previa del Real Madrid - Rayo Vallecano, en vivo
El técnico del Real Madrid compareció ante los medios para analizar la quinta jornada de Liga después del anterior tropiezo frente al Betis
Final del Mundial
"Una cosa es donde debería y otra, donde me gustaría. Mi respuesta no es porque sea el entrenador del Real Madrid hoy, mi respuesta es que sí puedes jugar en un estadio mítico, histórico, donde han jugado algunos mejores de la historia, debería sera aquí (Bernabéu). Si fuera el entrenador del Benfica, te diría lo mismo"
Entrenamiento
"Estamos felices, unidos, contentos, respetando mucho a nuestro rival, que ha demostrado su calidad con la última victoria. Debemos estar concentrados. Quiero agradecer a Beñat San José sus palabras demasiado simpáticas, no merecía tanto, le quiero agradecer públicamente. Mañana le daré un abrazo"
Arranca la rueda de prensa
José Mourinho se sienta ante los micrófonos y empieza a responder las preguntas de los periodistas.
Recuperados
Mourinho recupera a los sancionados Arda Güler, Bernardo Silva y Camavinga respecto al partido del Inter en el que ya volvió Tchouaméni y también fueron convocados Endrick y Thiago Pitarch.
El técnico podrá, por tanto, formar un once plenamente reconocible frente al cuadro rayista.
Bernabéu
¡Buenos días! José Mourinho comparece en la sala de prensa del Santiago Bernabéu a partir de las 13.00 h. La rueda de prensa se ha desplazado al estadio madridista por las dificultades de acceso a Valdebebas por al celebración del Gran Premio de Fórmula 1 de Madring.
En SPORT os vamos a contar todas las frases que deje el luso en la previa del partido de este sábado ante el Rayo Vallecano (21.00 h.)
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