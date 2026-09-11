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La rueda de prensa de José Mourinho, en directo: última hora de la previa del Real Madrid - Rayo Vallecano, en vivo

El técnico del Real Madrid compareció ante los medios para analizar la quinta jornada de Liga después del anterior tropiezo frente al Betis

José Mourinho compareció ante los medios para hablar del Real Madrid-Rayo Vallecano

José Mourinho compareció ante los medios para hablar del Real Madrid-Rayo Vallecano / Dennis Agyeman / AFP7 / Europa P / Europa Press

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Jordi Gil

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