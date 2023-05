La rueda de prensa de Carlo Ancelotti, en directo

Carlo Ancelotti: "No ha estado al nivel de la primera temporada, que fue espectacular, no habitual. Sufre un poco del pie, que le impide entrenarse al 100%. Su evaluación ha sido muy muy positiva. Ha marcado la diferencia, aunque haya tenido malos días, como todos. Hará historia en este club".

Carlo Ancelotti: "Es una eliminación que duele, pero no hay que olvidar que era una semifinal, no octavos o fase de grupos. El rival fue mejor y mereció ganar, les felicitamos porque estos son los valores de este club".

El rendimiento de Benzema

Carlo Ancelotti: "Dudar de Benzema no tiene sentido. Puede tener un mal partido, pero no fue él solo. Sigue siendo muy importante, una leyenda de este club. No pasa nada si uno no acierta en un partido. El miércoles no acertó el equipo, no solo Karim".