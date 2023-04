La rueda de prensa de Carlo Ancelotti, en directo

Ancelotti: "De todo... Hasta el momento ha sido una vuelta exitosa, ojalá pueda seguir. Me enorgullece y me alegra venir cada día a Valdebebas".

Ancelotti: "No estamos pensando en ello. Karim está bien. La gestión de los minutos es para cuando le vemos cansado, pero es de los jugadores que mejor se ha recuperado desde el miércoles. El descanso no vale para mañana".

12:33

El City, favorito para la Champions desde Inglaterra

Ancelotti: "No me molesta. El fútbol inglés compite muy bien, con niveles de un alto nivel. No me sorprende que sean favoritos. Hay un poco de diferencia, pero en Europa se está demostrando lo contrario. El año pasado con los españoles, este, con los italianos... Es un fútbol europeo más competido de lo que se dice. Los equipos de la Premier compiten contra clubes con menos dinero, pero siguen compitiendo de igual forma".