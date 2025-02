La rueda de prensa de Carlo Ancelotti, en directo

Recibimiento especial

"No solo en este partido, el ambiente me gusta siempre, también contra el Leganés. Es importantísimo siempre. Doy las gracias a todos los que vienen al Reale, con independencia de los rivales. Todos juntos somos más fuertes. En los momentos delicados, la fuerza y energía del aficionado es superimportante. Me gustaría el ambiente también tenerlo ante el Leganés".